Kadıköy'deki kilise duvarında dansa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bu edepsizliğin peşini bırakmayacağız

Kadıköy'de bir grup, Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde dans etti.
Skandal görüntülere ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Savcılık, soruşturma kapsamında, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerine talimat verdi.
Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, Y.E.U ve Ö.F.A. ile aracın sahibi O.Y.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.
Burada savcılığa çıkarılan 3 şüpheli, adli kontrol altına alınmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Ö.F.A. ve Y.E.U'nun "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işledikleri gerekçesiyle "1 ay süreyle "konutunu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.
Hakimlik, şüpheli O.Y. hakkındaki adli kontrol talebini ise reddetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bu edepsizliği kabul etmemiz mümkün değil
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı şu mübarek günlerde, birliğimize beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum. Tüm vatandaşlarımızın din ve inançlarını korumak en başlı vazifemizdir. Bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir ahlaksızlığı, edepsizliği kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.