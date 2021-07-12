Kadıköy'de bir grup, Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde dans etti.

Skandal görüntülere ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Savcılık, soruşturma kapsamında, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerine talimat verdi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, Y.E.U ve Ö.F.A. ile aracın sahibi O.Y.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan 3 şüpheli, adli kontrol altına alınmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Ö.F.A. ve Y.E.U'nun "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işledikleri gerekçesiyle "1 ay süreyle "konutunu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

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Hakimlik, şüpheli O.Y. hakkındaki adli kontrol talebini ise reddetti.

OYNAT 00:58 Kadıköy'deki kilise duvarında dansa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bu edepsizliğin peşini bırakmayacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak dans eden gruba sert şekilde tepki gösterdi. Erdoğan, 'Sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum.' ifadelerini kullandı. Konunun peşini bırakmayacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı, 'Böyle bir ahlaksızlığı, edepsizliği kabul etmemiz mümkün değildir.' dedi. BiP'te paylaş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bu edepsizliği kabul etmemiz mümkün değil

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı şu mübarek günlerde, birliğimize beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum. Tüm vatandaşlarımızın din ve inançlarını korumak en başlı vazifemizdir. Bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir ahlaksızlığı, edepsizliği kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:17 Kadıköy'de alkol alıp taşkınlık yapan gençler mahalleliyi çileden çıkardı Gece 24:00'dan sonra uygulanan müzik yasağını protesto etmek için Kadıköy'ün belli mahallelerinde toplanan bir grup genç, son ses müzik açarak mahalleliyi bezdirdi. Görüntülerde Surp Takavor Ermeni Kilisesinin tepesine çıkan iki kişinin dans ettiği görülürken, bir başka görüntüde çekicinin önünü kesen grubun, aracı alıkoyarak dorsesinde dans ettiği dikkatlerden kaçmadı.



Türkiye'de canlı müzik kısıtlaması ilk etapta saat 19:00'a kadar uygulanmış ardından kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte bu süre 21:00'a çekilmişti. Temmuz ayı ile birlikte ise alınan karar esnetilerek kısıtlama saat 24:00'e çekilmişti.

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