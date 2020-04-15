Gündem Kadın dilenci 3 günde 10 bin 26 TL ceza aldı "Yine dileneceğim" dedi
ANTALYA

Kadın dilenci 3 günde 10 bin 26 TL ceza aldı: "Yine dileneceğim" dedi

Antalya’da 20 yaş altı olduğu halde dilenmekte ısrar eden kadın dilenciye 3 günde toplam 10 bin 26 TL ceza uygulandı. Yakalandığı ilk gün polis ve zabıtaya, sokağa çıkma yasağından haberdar olmadığını belirterek adeta yalvaran ve bir daha çıkmayacağını söyleyen dilenci bu sefer "Dilenmekten başka çarem yok” dedi.

Haber Merkezi İHA
Kadın dilenciye 3 günde toplam 10 bin 26 TL ceza uygulandı.
Kadın dilenciye 3 günde toplam 10 bin 26 TL ceza uygulandı.

Manavgat Belediyesi zabıtası ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri Manavgat’ın ana caddelerindeki dilenci kontrollerini koronavirüs tedbirlerinin ardından sıklaştırdı. Sokakta dilenirken yakalananlar gerekli cezai işlemlerinin ardından uyarılarak evlerine gönderiliyor.

2 gün önce Antalya Caddesinde dilenirken yakalanan ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği de belirlenen Funda D. isimli dilenciye zabıta tarafından kabahatlar kanunu kapsamında 192 TL ceza yazılırken polis tarafından da ‘koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal etmesi nedeniyle ’ 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Polislere ve zabıtalara yasaktan haberi olmadığını belirten ve bir daha çıkmayacağını söyleyerek adeta yalvaran Funda Demir, 1 gün sonra yeniden aynı yerde dilenirken yakalandı ve aynı cezalar uygulandı.

İHA
Antalya’da 20 yaş altı olduğu halde dilenmekte ısrar eden kadın dilenciye 3 günde toplam 10 bin 26 TL ceza uygulandı.

Polisten kaçtı, saklandığı yerde yakalandı

Funda D., dün yine Antalya Caddesinde dilenirken görüldü. Polisleri görünce kaçan ve saklanan kadın dilenci, polis ekiplerince bir binanın girişindeki merdivenlerde saklanırken yakalandı. Zabıta karakoluna götürülen Demir’e zabıta ve polis tarafından ceza yazılırken, sokağa çıkmaması ve dilenmemesi için nasihatlerde bulunuldu.

Kadın dilenciye 3 gün içerisinde dilencilik ve sokağa çıkma yasağını ihlal suçlarından toplam 10 bin 26 TL para cezası uygulandığı bildirildi.
İHA
Funda Demir’e zabıta ve polis tarafından ceza yazılırken, sokağa çıkmaması ve dilenmemesi için nasihatlerde bulunuldu.

"Yine dileneceğim"

  • Yazılan cezaları ödemesinin mümkün olmadığını belirten Funda D., babasının cezaevinde olduğunu, annesinin ise başka bir şehirde yaşadığını belirterek “Ben burada Sanayi Camiinin arkasında boş arazide kalıyorum. Bakmakla yükümlü olduğum bir yeğenim var. Dilenmekten başka çarem yok” dedi.

Koronavirüs uyarısını dinlemeyip Belgrad Ormanı'na akın ettiler
GÜNDEM
Koronavirüs uyarısını dinlemeyip Belgrad Ormanı'na akın ettiler

Köylülerden doğal karantina: ‘Hurdacı, satıcı ve dilenci’ giremiyor
GÜNDEM
Köylülerden doğal karantina: ‘Hurdacı, satıcı ve dilenci’ giremiyor

Abone Ol Google News
İtalyada değişen bir şey yok

İtalya'da
değişen bir şey yok

Koronavirüs ile ilgili son rakamları açıkladılar.
Tüm bilgiler ellerinde

Tüm bilgiler ellerinde

​Türkiye'nin merak ettiği o ekipler ilk kez görüntülendi.
Minikleri sevindirmek elimizde

Minikleri sevindirmek elimizde

​"Evinizde kalırsanız babam da eve gelir, bizimle oynar."
Haydar Baş'a sosyal mesafeli veda

Haydar Baş'a sosyal mesafeli veda

​Ailesi cenaze namazına katıldı, sevenleri dışarıdan izledi.
Salda'nın son hali

Salda'nın son hali

​Bakanlık, iş makineleriyle sahili birbirine katanları durdurdu ama...
Spor Bakanı<br> TVNET'te açıkladı

Spor Bakanı
TVNET'te açıkladı

'Sezon tamamlanacak mı?' sorusuna cevap verdi.
Yalana isyan etti!

Yalana isyan etti!

​Kim bu 90 bin kişi?
Rekora koşuyor

Rekora koşuyor

​Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Yeni Şafak yayınında anlattı.
14 ilde kaldırıldı

14 ilde kaldırıldı

​İçişleri Bakanlığı kaç ilde karantina uygulandığını açıkladı.
Çok sayıda<br> sipariş aldı

Çok sayıda
sipariş aldı

Albayrak Grubu Kademe Genel Müdürü Çelik 'mikronsis sis makinesini' tanıttı.
Cumaya bırakmayın

Cumaya bırakmayın

​Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş uyarısı.
Tanesini 18 dolardan satacaklardı

Tanesini 18 dolardan satacaklardı

​Hızlı tanı kitlerini sakladıkları depoya polis baskın yaptı.
Türkiye'ye kefensiz gönderiliyor

Türkiye'ye kefensiz gönderiliyor

​Türk gurbetçiler 'Alman usulü' cenaze definine isyan etti.
Bir savaştan daha kurtuldu

Bir savaştan daha kurtuldu

​2. Dünya Savaşı gazisi koronavirüsü yendi.
Seri üretim başladı

Seri üretim başladı

​5 bin adetlik ilk teslimat mayıs ayında yapılacak.
'İntikam alışverişi'

'İntikam alışverişi'

Çin'de üç ay sonra açılan lüks mağazalarda rekor ciro.
Kızılaydan yurt dışı<br>çalışmalara ara

Kızılaydan yurt dışı
çalışmalara ara

​Bu ramazan operasyonumuzun büyük kısmını yurt içine ayırdık.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.