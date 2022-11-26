Kadına şiddet kırmızı çizgimiz: Güvenlik kuşağı oluşturacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu. Erdoğan şunları söyledi: “Dünyanın başka bir yerinde terör örgütü, öğretmenleri ve çocukları böylesine alçakça katletmiş olsa günlerce, haftalarca, aylarca gündem olur, tepkilerin ardı arkası kesilmezdi. Söz konusu Türkiye olunca timsah gözyaşları kabilindeki kınama mesajları dışında ne siyasetçilerden ne sivil toplum kuruluşlarından ne medyadan kayda değer bir ses çıkmıyor. Dünyadaki insan hakları örgütleri nerede?”

TERÖRİSTLERLE KOL KOLA DOLAŞIYORLAR

“Örgütün parlamentomuzdaki uzantılarını görmezden gelemeyiz. Parlamentoya öyle veya böyle girip ondan sonra teröristlerle kol kola Kandil’de dağlarda dolaşanlar, bu milletin oylarının temsilcisi olamaz. Kadın ve çocuk katili bu terör örgütüyle omuz omuza, dirsek dirseğe dolaşanlara inşallah 2023, bir ders yılı olacaktır. Sınırlarımızın ötesinde oluşturmakta olduğumuz güvenlik kuşağıyla aynı zamanda milyonlarca masum kadının ve çocuğun da hakkını müdafaa ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu kuşağı, batıdan doğuya tüm sınırlarımız boyunca tamamlayarak hem kendi vatandaşlarımızın hem oralarda yaşayan insanların geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağlayacağız.”

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KADINA ŞİDDET KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında şunları belirtti: “Şiddet, vicdan ve merhamet yoksunu kalplerden çoğalıyor, bir ur gibi dağılıyor. Önce gönül sonra el birliği ile ‘Dur’ demek vazifemiz. Devletimiz, mevcut çözüm önerilerine yenilerini ekleyerek, kadına yönelik şiddetle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Kırmızı çizgimiz olarak gördüğümüz şiddetin hiçbir mazeretini kabul etmiyor, hayattan koparılan canları rahmetle anıyorum. Kararlıyız. Kadına şiddete dur de.”

GÜNDEM ABD’ye rağmen vurduk