Gündem Kadına şiddeti en sert şekilde kınıyorum
POLİTİKA

​Kadına şiddeti en sert şekilde kınıyorum

Kadına şiddeti en sert şekilde kınıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insanlık suçu olarak gördüğü kadına yönelik şiddeti, en sert şekilde kınadığını söyledi. Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yayımladığı mesajında kadına şiddetle mücadele vurgusu yaptı: Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Erdoğan, kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddetin insanlık suçu olduğunu söyledi. Aile ve toplum yapısının temel direği olan kadınların, eğitimden sanata, ekonomiden siyasete tüm alanlarda daha fazla varlık göstermesini çok önemsediğini vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: Ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşımak, hedeflerimize ulaşmak için kadınıyla erkeğiyle bütün bir millet olarak omuz omuza geleceğe yürüyeceğiz. Tarihimiz boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan, bugün de mücadeleleri ve başarılarıyla örnek olan bütün kadınlarımızla gurur duyuyoruz.

EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUM

Ayrımcılık, hak gaspı ve şiddet başta olmak üzere aile, eğitim, iş ve toplum hayatında kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı meselelerin çözüme kavuşturulması için birçok hukuki ve idari reform ile çok ileri düzenlemeleri hayata geçirdik. Bir insanlık suçu olarak gördüğüm kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz. Geçtiğimiz hafta açıkladığımız İnsan Hakları Eylem Planımızda da kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlendirecek adımlara yer verdik.

AİLENİN KUTSİYETİ KORUNMALI

Diğer taraftan aile yapımızı ifsat etmeyi amaçlayan her türlü girişim ve söylemin de karşısında durmaya, kadın ve erkek bir bütün olarak ailenin kutsiyetini korumaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tekrar tebrik ediyor, annelerimizi, eşlerimizi, kız çocuklarımızı, kardeşlerimizi, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

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