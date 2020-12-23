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ANTALYA

Kadınların apartman bodrumundaki kına gecesine polis baskını

Antalya'da kadınların apartmanın bodrumunda düzenlediği kına gecesi, polis baskınıyla sona erdi. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları belirlenen 11 kişi hakkında, toplam 30 bin 150 lira ceza uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Apartmanın kına gecesinde kına gecesi yaptılar, polis baskın yaptı.
Apartmanın kına gecesinde kına gecesi yaptılar, polis baskın yaptı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Kadınların bodrum katında kına gecesi düzenlediğine yönelik ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize, resmi ve sivil ekipler harekete geçti.

DHA
Apartmanın bodrum katında kına gecesi düzenlediler.

Düzenlenen baskında, bodrum katındaki kına gecesine çok sayıda kadının katıldığı görüldü.

DHA
Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları belirlenen 11 kişi hakkında, toplam 30 bin 150 lira ceza uygulandı.

Ekipler, sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 9 kadın ile maske takmadıkları tespit edilen 2 kadına, toplam 30 bin 150 lira ceza uyguladı.

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Yasak var mı yok mu hiç belli değil: Polis gelince kaçıyor gidince yeniden ortaya çıkıyorlar
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında üçüncü defa hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
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Çoğu yerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulurken, Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde ise çocuklar yasağa rağmen sokakta oynadı.
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Bazıları halı sahada top oynarken bazıları da yolda ateş yakarak ısındı.
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O anlar ise kameralara yansıdı.
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Polis ekiplerinin sokağa girdiğini gören çocuklar, sağa sola kaçıştı.
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Çocuklar, polis gittikten sonra ise sokakta oynamaya devam etti.
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Yasak var mı yok mu hiç belli değil: Polis gelince kaçıyor gidince yeniden ortaya çıkıyorlar
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Beyoğlu'nda çocuklar sokağa akın etti. Kimi halı sahada maç yaparken kimi de ateş yakarak başında ısındı. Polisin gelmesiyle ise çocuklar sağa sola kaçıştı.


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