Kadınların apartman bodrumundaki kına gecesine polis baskını

Çocuklar, polis gittikten sonra ise sokakta oynamaya devam etti.

O anlar ise kameralara yansıdı.

Çoğu yerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulurken, Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde ise çocuklar yasağa rağmen sokakta oynadı.

Yasak var mı yok mu hiç belli değil: Polis gelince kaçıyor gidince yeniden ortaya çıkıyorlar

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Beyoğlu'nda çocuklar sokağa akın etti. Kimi halı sahada maç yaparken kimi de ateş yakarak başında ısındı. Polisin gelmesiyle ise çocuklar sağa sola kaçıştı.

