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Gündem Kadir Şeker, 2nci kez hakim karşısında Tutukluluk hali sürecek
POLİTİKA

Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında: Tutukluluk hali sürecek

Konya'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), bugün 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Haber Merkezi DHA
Kadir Şeker
Kadir Şeker

Geçtiğimiz ay Konya’da şiddet gördüğünü düşündüğü Ayşe D'ye yardım etmek isterken, sevgilisi Özgür Duran'ın ölümüne neden olan üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Kadir Şeker'e destek mektubu yağıyor
GÜNDEM
Kadir Şeker'e destek mektubu yağıyor

Günlerce konuşulan olay hakkında kimi avukatlar nefsi müdafaa derken, kimileri de Şeker'i kusurlu bulmuştu. Kadir Şeker (20), bugün 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kitap da gönderiyorlar

Öte yandan gencin tutuklu bulunduğu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na arkadaşlarından ve çok sayıda kişiden kendisine destek mektupları geldiği öğrenildi. Bu destek mektuplarının Şeker'i çok mutlu ettiği, Şeker'in de bu mektupların hepsine olmasa da bazılarına cevaplar yazdığı belirtildi. Kadir Şeker'e ayrıca okuması için de cezaevine çok sayıda kitabın geldiği ifade edildi.

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GÜNDEM
Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması: Kimse 'Kadir suçludur' diyemez ama ortada bir ceset var

Kadir Şeker'e üniversite sınavına hazırlanması için cezaevinde eğitim desteği veriliyor
GÜNDEM
Kadir Şeker'e üniversite sınavına hazırlanması için cezaevinde eğitim desteği veriliyor

Kadir Şeker'e destek mektubu yağıyor
GÜNDEM
Kadir Şeker'e destek mektubu yağıyor
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