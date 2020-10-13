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Gündem Kadir Şeker dördüncü kez hakim karşısında olacak Kararın açıklanması bekleniyor
KONYA

Kadir Şeker dördüncü kez hakim karşısında olacak: Kararın açıklanması bekleniyor

Konya'da Özgür Duran’ı, sevgilisi Ayşe Dırla’yı döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker, yarın dördüncü kez hakim karşısına çıkacak. Mahkeme heyetinin, 'Kasten adam öldürme' suçundan tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istenen Şeker hakkında kararın açıklaması bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Özgür Duran, çıkan arbede sırasında hayatını kaybederken Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanmıştı.
Özgür Duran, çıkan arbede sırasında hayatını kaybederken Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

Yaşanan olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla (35) ve Özgür Duran (32) çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi.

Ayşe Dırla (35) ve Özgür Duran (32).
  • Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de (20) olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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Kadir Şeker hakkında, 'Kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenlendi

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

  • Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şeker hakkında Cumhuriyet Savcısı da mütalaasında iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek, 'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesi talep edildi.

Kadir Şeker, yarın tekrar hakim karşısına çıkacak. Duruşmada mahkeme heyetinin, avukatların mütalaaya yönelik savunmaları ile Şeker'in son savunmasını alıp, hakkındaki kararı açıklaması bekleniyor.

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