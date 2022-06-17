Gündem Kadir Şeker için flaş karar Gelecek ay hakim karşısına çıkacak
KONYA

Kadir Şeker için flaş karar: Gelecek ay hakim karşısına çıkacak

Konya'da sevgilisi tarafından darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle 12 yıl 6 aylık hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker hakkındaki karar, Yargıtay tarafından bozulmuştu. Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak.

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Haber Merkezi AA
Kadir Şeker için flaş karar: Gelecek ay hakim karşısına çıkacak
Kadir Şeker

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından, Şeker'in dosyası Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince incelendi.

Yerel mahkeme, dosyaya ilişkin duruşma tarihini belirledi.

Taraflar 5 Temmuz saat 14.00'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

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NE OLMUŞTU?

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verildiği belirtilmişti.

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