Kaftancıoğlu 14 Mayıs'tan sonra Milliyetçiliği hatırladı: Öcalan'ı çıkarmayacağız

Terör örgütü PKK ile ilişkileri olmadığını iddia eden Canan Kaftancıoğlu, PKK terörist Sakine Cansız ile ilgili attığı bir tweetinde

"İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder' demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti"