Kaftancıoğlu 14 Mayıs'tan sonra Milliyetçiliği hatırladı: Öcalan'ı çıkarmayacağız

Aylardır 'Öcalan'ı serbest bırakacağız' naraları atan HDP'ye ses etmeyen CHP, ikinci tur için yeni politika izlemeye başladı.
CHP kaybetmenin bedelini sandıkta ödedi
Altılı masada yaşanan büyük krizlerin ardından cumhurbaşkanı adayı ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu 20 Mart’ta HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşmesinin ardından PKK'nın siyasi kolu HDP'nin desteğini arkasına almıştı.
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi sonrası, altılı masa kanadı ise HDP'den ve terör örgütü PKK'dan yapılan açıklamalara sessiz kaldı.
Kılıçdaroğlu-HDP yakınlaşmasının ardından 14 Mayıs seçimlerine kadar hemen hemen her gün HDP'liler meydan meydan gezerek teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinden çıkarılacağını söyledi. Altılı masadan bu söylemlere tepki gösterilmeyince vatandaşlar faturayı kesti.
Kaftancıoğlu'ndan yeni seçim taktiği
Seçimin 2. tura kalmasının ve milliyetçi seçmenin kilit rol aldığının ortaya çıkmasının ardından aylardır HDP ve PKK'nın açıklamalarına tek kelime etmeyen CHP'de söylem değişikliği yaşandı. 28 Mayıs'ta milliyetçi insanların oyunu almak için göz boyamaya çalışan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sahaya sürdü. Kaftancıoğlu, Fox TV'de İlker Küçükkaya'nın, "Çalar Saat" programında uzun zamandır ses çıkarmadığı 'Öcalan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.
Resmin tamamına bakıldığında İttifak kurdukları parti HDP, PKK için özgürlük naraları atarken, Kaftancıoğlu'nun dün akşamki yayında söylediği sözler kimseye ikna edici gelmedi.