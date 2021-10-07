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POLİTİKA

Kaftancıoğlu hakkında yeni iddianame: 2 yıla kadar hapsi isteniyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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Haber Merkezi AA
Kaftancıoğlu hakkında yeni iddianame: 2 yıla kadar hapsi isteniyor
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kaftancıoğlu'nun 14 Nisan 2020'de, müşteki Fahrettin Altun'un Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'ndeki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğu ve bu yapılaşmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklama yaptığı anlatıldı. Bu açıklamalara karşı müşteki Fahrettin Altun'un, avukatı aracılığıyla dilekçe sunarak şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun savunmasında suçlamayı kabul etmediği ifade edildi.

  • İddianamede, müşteki Altun'un ikamet ettiği çevrede yapılan yapıyla ilgili iddialar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporu alındığı, yapılaşmanın hukuka uygun olduğu belirten bu rapora istinaden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği anlatıldı.

İncitici ve tahkir edici söylemler

Valilik ön inceleme raporuna göre, yapıya usule aykırı müdahalede bulunan İBB görevlileri hakkında kamu davası açıldığı aktarılan iddianamede, bu nedenle şüpheli Kaftancıoğlu'nun açıklaması esnasında müşteki Fahrettin Altun'u hedef alarak dile getirdiği söylemlerinin düşünce açıklaması kapsamında dile getirilmesinde zorunluluk bulunmayan, incitici ve tahkir edici söylemler olduğu vurgulandı.

  • İddianamede, Kaftancıoğlu'nun ifade özgürlüğü sınırlarını aşan eyleminden dolayı "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Canan Kaftancıoğlu ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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