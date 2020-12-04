Kaftancıoğlu'ndan taciz açıklaması: Mağduru travmatize etmek istemedik

CHP İstanbul teşkilatı taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, vakaları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanıyor.

GÜNDEM Barış Yarkadaş CHP'deki tecavüz skandallarını tek tek yazdı: Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerinden utandım

Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, Kaftancıoğlu’nun ‘rezaleti’ örtmeye çalıştığını ve basına duyurulmasını engellediğini söylerken, CHP Esenler eski ilçe başkan yardımcısı Hüseyin Koç, Esenler'de de taciz vakalarının yaşandığını ve üzerinin örtüldüğünü dile getirdi.

OYNAT 07:06 Bir skandal da Esenler'de: Kızlarımızı taciz ettiler Kaftancıoğlu'na defalarca bildirdim, CHP'yi Dallas'a çevirdiler CHP'nim Ümraniye, Maltepe ve Kartal teşkilatlarında ortaya çıkan partili kadınların taciz edilmesi skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP Esenler eski ilçe başkan yardımcısı Hüseyin Koç, yayınladığı video kaydında benzer olayların Esenler'de de yaşandığını iddia etti ve taciz vakalarının üzerinin örtüldüğünü dile getirdi. Hüseyin Koç, şahit olduğu ve öğrendiği taciz vakalarını CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bizzat ilettiğini ve partinin disiplin kurullarına yazılı rapor verdiğini fakat hiç bir şeyin yapılmadığını söyledi. Koç, 'Elle tacizler oldu. Çok çirkin şeyler oldu Esenler'de. Hele son yaşanan bir şey var onu söylemeye dilim varmıyor. Hepsini Canan Hanım'a bildirdim. Hiçbir şey yapmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Dallas çifliğine döndü' ifadelerini kullandı.



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“Bu hususları biz kadınlar anlayabiliriz”

Partili isimler dışında birçok vatandaşın da sessiz kalmakla suçladığı Kaftancıoğlu, kendisine yönelik tepkilerle ilgili açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, mağdurların travma yaşamamasını düşünerek hareket ettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından kendisine tepki gösteren eski CHP vekili Yarkadaş’ın eleştirilerinin yer aldığı videoyu paylaşan Kaftancıoğlu, “Ne mutlu ki partimizin Kadin konusundaki tavrı nettir. Anında gereğini yaparken bir yandan da mağdurun psikolojisini anlar, travmasını katlayarak artıracak işler yapmaz ve mağdurun haklı taleplerine olması gereken hassasiyeti göstererek daha fazla mağdur olmasına vesile olmaz” dedi.

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