Kaftancıoğlu'ndan taciz açıklaması: Mağduru travmatize etmek istemedik
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisine yöneltilen "Tacizlere ve tecavüzlere sessiz kalıp disiplin sürecini başlatmadınız" eleştirilerine cevap verdi: Mağduru travmatize etmek istemedik. Kimi erkeklerin anlamakta zorlandığı bu hususu biz kadınlar anlayabiliriz ancak.
CHP İstanbul teşkilatı taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, vakaları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanıyor.
Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, Kaftancıoğlu’nun ‘rezaleti’ örtmeye çalıştığını ve basına duyurulmasını engellediğini söylerken, CHP Esenler eski ilçe başkan yardımcısı Hüseyin Koç, Esenler'de de taciz vakalarının yaşandığını ve üzerinin örtüldüğünü dile getirdi.
Partili isimler dışında birçok vatandaşın da sessiz kalmakla suçladığı Kaftancıoğlu, kendisine yönelik tepkilerle ilgili açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, mağdurların travma yaşamamasını düşünerek hareket ettiğini söyledi.
Sosyal medya hesabından kendisine tepki gösteren eski CHP vekili Yarkadaş’ın eleştirilerinin yer aldığı videoyu paylaşan Kaftancıoğlu, “Ne mutlu ki partimizin Kadin konusundaki tavrı nettir. Anında gereğini yaparken bir yandan da mağdurun psikolojisini anlar, travmasını katlayarak artıracak işler yapmaz ve mağdurun haklı taleplerine olması gereken hassasiyeti göstererek daha fazla mağdur olmasına vesile olmaz” dedi.