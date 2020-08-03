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Gündem Kaftancıoğlunun yardımcısı İnceyi tiye aldı Tek derdimiz seçim sonrası nerede olduğunu bulmak olacak
POLİTİKA

Kaftancıoğlu'nun yardımcısı İnce'yi ti'ye aldı: Tek derdimiz seçim sonrası nerede olduğunu bulmak olacak

Yeni parti kuracağı iddiaları gündeme bomba gibi düşen CHP'li Muharrem İnce, konuşulmaya devam ediyor. Son olarak CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Burkay Düzce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İnce'yle dalga geçti. Düzce tweet'inde, "Parti kuracağı iddialarını reddetmeyen arkadaş yanına Metin Feyzioğlu, Nedim Şener ve Öztürk Yılmaz gibi isimleri de alırsa tartışmasız tek başına iktidar(!) Düşünsenize memleketin tek sorunu seçim sonrası kaybolan cumhurbaşkanının nerede olduğunu bulmak olacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve yardımcısı Burkay Düzce
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve yardımcısı Burkay Düzce

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı sonrası Muharrem İnce'nin parti kuracağı söylentileri gündeme gelirken, CHP içerisinde de hareketlilik yaşanıyor. Muharrem İnce söylentilerle ilgili “Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım” açıklamasında bulunurken, CHP İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burkay Düzce dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Muharrem İnce'den yeni parti açıklaması: Memleket için doğru karar aldığımda açıklarım
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Muharrem İnce'den yeni parti açıklaması: Memleket için doğru karar aldığımda açıklarım

"Tartışmasız tek başına iktidar"

Twitter hesabından açıklama yapan CHP’li Düzce, “Parti kuracağı iddialarını reddetmeyen arkadaş yanına Metin Feyzioğlu, Nedim Şener ve Öztürk Yılmaz gibi isimleri de alırsa tartışmasız tek başına iktidar. Düşünsenize memleketin tek sorunu seçim sonrası kaybolan cumhurbaşkanının nerede olduğunu bulmak olacak” ifadelerini kullandı.

Çok konuşulacak iddia: İnce’nin kuracağı partiye 20’den fazla CHP'li milletvekili geçecek
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Çok konuşulacak iddia: İnce’nin kuracağı partiye 20’den fazla CHP'li milletvekili geçecek

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'Biz seçimi gel bakalım Muharrem'le kaybettik'
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN TÜRK'te canlı yayına konuk oldu. İnce, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'li İnce, seçimi kaybetme nedenini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çağrış şekli olarak açıkladı.

  • Burkay Düzce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nın yakın çalışma ekibinde olmasıyla biliniyor.

Muharrem İnce yeni parti kuracak m?

Muharrem İnce pati kuracağı iddialarının ardından dün sessizliğini bozmuş, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım" demişti. İnce'nin paylaşımı 'Parti kurmaya açık kapı bıraktı' şeklinde yorumlandı.

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