Kahraman kim kavgası: Kaftancıoğlu'nun hedefindeki isim İmamoğlu

CHP Hamburg Birliği'nin düzenlediği Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Demokrasi Mücadelesi Paneli, partideki “Kahraman kim?” kavgasını kızıştırdı.

Panelde konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur” dedi. Kulislerde, Kaftancıoğlu'nun sözlerinin hedefinde, problem yaşadığı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu ve ikilinin Saraçhane sürecinden önce bozulan ilişkilerinin artık gizlenemeyecek boyutlara ulaştığı dillendiriliyor.

SEÇİM ÖNCESİ BAŞLADI

İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasında yaşanan gerilimin kökenlerini 24 Haziran 2019 seçimleri öncesine kadar götürmek mümkün. İmamoğlu'nun seçim kampanyasına odaklanan Kahramanın Son Yolculuğu kitabını anımsatan CHP kaynakları, ‘Seçim başarının sahibinin İmamoğlu mu yoksa CHP İstanbul İl Örgütü mü olduğu’ konusunda görüş ayrılıklarının halen sürdüğüne işaret ediyor. Necati Özkan'ın yazdığı kitapta, 23 Haziran seçimlerinde tüm başarının İmamoğlu üzerine bina edilmesinin Kaftancıoğlu ve İstanbul İl Örgütü'nün tepkisini çektiği biliniyor.

İSTANBUL ÖRGÜTÜNÜ YEDİRMEYİZ

CHP kaynakları, yerel seçimlerde stratejinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirlendiğine değinerek, kampanyanın emanet edildiği reklamcı Ateş İlyas Başsoy'a dikkati çekiyor. Başsoy'un 31 Mart sonrasında verdiği demeçlerde seçim başarısının altında kampanya kadar CHP örgütünün de bulunduğuna işaret etmesi, Kaftancıoğlu ve CHP İstanbul İl Örgütü'nün elini güçlendiriyor. Yeni Şafak'a konuşan CHP İstanbul İl Örgütü'nde görevli isimler, 'Kaftancıoğlu'nun, İstanbul örgütünü sıfırdan toparladığını ve ayağa kaldırdığını' savunarak, “İmamoğlu ve ekibi tarafından bu başarı artık gölgelenmek isteniyor. İstanbul il örgütünün hakkını yedirmeyiz” dedi.



