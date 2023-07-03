Kahramankazan Belediye Meclis Toplantısı'nda CHP'lilerden Togg'a ret oyu

Kahramankazan Belediye Meclisi'nde CHP'li üyeler yerli otomobil Togg'un hizmet aracı olmasına yönelik teklife ret oyu verdi.
Kahramankazan Belediye Meclis Toplantısı'nda, Belediye için alınacak hizmet aracının yerli otomobilimiz TOGG olması yönünde sunulan teklife, CHP'li Belediye Meclis Üyeleri Selim Çırpanoğlu ve Nevzat Yılmaz'dan ret oyu geldi.
Bugün saat 15:00'da gerçekleştirilen Kahramankazan Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı'nda, neredeyse tüm Meclis Üyeleri Belediye için alınacak hizmet aracının markasının TOGG olması yönünde oy kullanırken, CHP'li Meclis Üyeleri Selim Çırpanoğlu ve Nevzat Yılmaz'ın buna itiraz edip, alınacak aracın tamamen yerli ve milli olarak üretilen Türk otomobili TOGG olmasına ret oyu vererek karşı çıkması dikkatleri çekti.
Oylamada, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve bağımsız Meclis Üyelerinin tamamı hizmet aracının, milli otomobil TOGG olması yönünde oy kullanmışken, sadece CHP'li üyelerden ret oyu gelmesi, Meclis'te yankı uyandırdı.
"Bu tipik CHP mentalitesidir"
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, iki Meclis Üyesinin itirazı ile ilgili olarak, "Bu tipik CHP mentalitesidir! Ortada yediden yetmişe, siyaset ve fikir ayrılığı gözetmeksizin gurur duymamız gereken bir üretim varken; Cumhuriyet tarihimizin en büyük hedef ve arzularından biri olan yerli otomobilimizle onur duymamız gerekirken iki Meclis Üyemizin buna itiraz etmesi tamamen siyasidir. Bizler milli duyguları güçlü bir milletiz... CHP ne yazık ki bu gerçekten, milletimizin en güzel ve önemli gerçeğinden uzak bir zihniyettedir ve bu zihniyeti sürdürmekte ısrarcıdır.
"Meclisimizin çoğunluğu sağduyulu ve milli bir karar aldı"
Çok şükür ki, Meclisimizin çoğunluğu sağduyulu ve milli bir karar alıp, Belediyemize Amerikan, İtalyan, Alman otomobillerinin değil, yerli ve milli gururumuz TOGG'un alınmasının uygun olacağı görüşünde birleşmiştir" şeklinde konuştu.