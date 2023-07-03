Kahramankazan Belediye Meclis Toplantısı'nda CHP'lilerden Togg'a ret oyu

Bugün saat 15:00'da gerçekleştirilen Kahramankazan Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı'nda, neredeyse tüm Meclis Üyeleri Belediye için alınacak hizmet aracının markasının TOGG olması yönünde oy kullanırken, CHP'li Meclis Üyeleri Selim Çırpanoğlu ve Nevzat Yılmaz'ın buna itiraz edip, alınacak aracın tamamen yerli ve milli olarak üretilen Türk otomobili TOGG olmasına ret oyu vererek karşı çıkması dikkatleri çekti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, iki Meclis Üyesinin itirazı ile ilgili olarak, "Bu tipik CHP mentalitesidir! Ortada yediden yetmişe, siyaset ve fikir ayrılığı gözetmeksizin gurur duymamız gereken bir üretim varken; Cumhuriyet tarihimizin en büyük hedef ve arzularından biri olan yerli otomobilimizle onur duymamız gerekirken iki Meclis Üyemizin buna itiraz etmesi tamamen siyasidir. Bizler milli duyguları güçlü bir milletiz... CHP ne yazık ki bu gerçekten, milletimizin en güzel ve önemli gerçeğinden uzak bir zihniyettedir ve bu zihniyeti sürdürmekte ısrarcıdır.