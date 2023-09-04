Kahramankazan Belediyesi İYİ Parti Meclis üyeleri Hüseyin Özcan ve Metin Yılmaz MHP'ye katıldı

MHP Ankara İl Başkanı Doğan, bu geçişin sadece bir parti değişikliği olarak değil, aynı zamanda bir gönül birlikteliği sembolü olduğunu vurguladı. Doğan, bu geçişin Türk milliyetçiliği ve vatan sevgisi temelinde gerçekleştiğini ve bu kutlu yürüyüşün tarihî kökleri olduğunu söyledi.