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Kahramankazan Belediyesi İYİ Parti Meclis üyeleri Hüseyin Özcan ve Metin Yılmaz MHP'ye katıldı

Ankara Kahramankazan İYİ Parti Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Özcan ve Metin Yılmaz MHP'ye katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öze Dönüş Çağrısı"nı kabul ettiklerini ifade eden Özcan ve Yılmaz'ın rozetlerini MHP Ankara İl Başkanı Alpaslan Doğan ve MHP Kahramankazan İlçe Başkanı Ali Gökdere taktı.

11:06 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti Meclis Üyeleri Hüseyin Özcan ve Metin Yılmaz, partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı.

İYİ Parti Meclis Üyeleri Hüseyin Özcan ve Metin Yılmaz, partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, İYİ Parti Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Özcan ve Metin Yılmaz Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti.

Rozetlerini MHP İl Başkanı Doğan taktı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öze Dönüş Çağrısı"nı kabul ettiklerini ifade eden Özcan ve Yılmaz'ın MHP Ankara İl Binası'nda MHP Ankara İl Başkanı Alpaslan Doğan ve MHP Kahramankazan İlçe Başkanı Ali Gökdere'nin katılımlarıyla üyelik kayıtları yapılarak rozetleri takıldı.

MHP Ankara İl Başkanı Doğan, bu geçişin sadece bir parti değişikliği olarak değil, aynı zamanda bir gönül birlikteliği sembolü olduğunu vurguladı. Doğan, bu geçişin Türk milliyetçiliği ve vatan sevgisi temelinde gerçekleştiğini ve bu kutlu yürüyüşün tarihî kökleri olduğunu söyledi.



#MHP
#Kahramankazan
#Hüseyin Özcan
#Metin Yılmaz
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