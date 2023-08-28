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Bahçeli'den Akşener'in ittifaksız yol çağrısına cevap: Ciddiye alınacak tarafı yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenleri iş birliğini sürdürecektir, ayrı ayrı seçime girme çağrısının ciddiye alınacak tarafı yoktur" ifadelerini kullandı.

15:31 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli-Meral Akşener (Arşiv)

Devlet Bahçeli-Meral Akşener (Arşiv)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in
"Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim."
çağrısına cevap verdi.

'Önüne geçen yok'

Bahçeli, Akşener'in çağrısına ilişkin
"Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur"
dedi ve
"Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur"
ifadelerini kullandı.

'Cumhur İttifakı birliğini sürdürecek'

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenleri olarak heves ve heyecan içinde hazırlanacaklarını dile getiren Bahçeli,
"Ortak akıl ve anlayış içinde iş birliğini sürdürecek."
dedi.
MHP lideri, şöyle devam etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın doğasına ve duruşuna müzahir siyasetiyle nasıl mücadele etmişse, aynısıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de ilkeli ve işbirliğini esas alan tavrını gösterecektir." dedi.

  • Akşener, yerel seçime ilişkin yol haritasını duyururken siyasi partilere çağrıda bulunmuş "Gelin hep birlikte vatandaşların tercihlerini yansıtacak rekabet ortamı oluşturalım. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Herhangi bir ilde herhangi bir ilçede hiçbir partiyle yan yana gelmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

#Devlet Bahçeli
#Meral Akşener
#MHP
#İYİ Parti
#seçim
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