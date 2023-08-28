Bahçeli'den Akşener'in ittifaksız yol çağrısına cevap: Ciddiye alınacak tarafı yok

İYi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmayları tarafından ittifak konusunda net bir tavır konulacakmış gibi lanse edilen konuşmasıyla yine kafaları karıştırdı. Kılıçdaroğlu'nu koltuk sevdalısı olmakla, İmamoğlu ve Yavaş'ı da cesur davranmamakla suçlayan Akşener, “Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim” dedi. Akşener'in, yerel seçimlerde kendi kadrolarıyla milletin huzuruna çıkacaklarını söylemesine rağmen, tüm partilere "ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız, sizleri de bekleriz" demesi, yerel özellikler ve taleplerde işbirliği olabileceğini söylemesi soru işareti oluşturdu.