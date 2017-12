Kahramankazan mucizesi

2004'te köy olarak tabir edilen Kahramankazan’ın yapılan yatırımlar ve hizmetler sayesinde 13 yıl içinde başkentin metropol ilçeleri arasında girdiğini vurgulayan Ertürk, ilçenin 13 yılda 1 milyar 280 milyon TL yatırım aldığını kaydetti. Ertürk, ilçedeki değişime ilişkin olarak şunları kaydetti:

“13 yıl önce köy diye tabir edilen, su arıtma tesisinin olmadığı, üç toplu taşıma aracıyla Kızılay’a zor gidilen, caddeleri toz toprak içerisinde olan, parkı, bahçesi, eğitim ve kültür tesisleri olmayan bir ilçeden şu an da çok farklı bir noktaya geldik.

REKLAM

81 İLDEN GÖÇ ALIYOR

13 yıl önce, alt yapısıyla, üst yapısıyla, sosyal donatı alanlarıyla, her alandaki çalışmalarıyla, gerçekten şeffaf, saydam, belediyenin halkı yönettiği değil, halkın belediyeyi yönettiği katılımcı bir yönetim anlayışıyla beraber halkımıza her türlü imkânı sunabilmek için yola çıkmıştık. Şu an 81 vilayetten insanların göç ettiği, sosyal barışın maksimum seviyede tesis edildiği, neredeyse eksiği kalmayan ilçe konumuna geldik. 350 bin nüfusa yetecek bir alt ve üst yapı hizmeti kazandırdık.

EN HIZLI GELİŞEN DIŞ İLÇE

Kahramankazan Ankara’nın en hızlı gelişen dış ilçesi olmayı başardı. Tüm fertlerinin mutlu olduğu, refah içinde yaşadığı bir Kahramankazan için elimizden geleni her şeyi yapıyoruz.”

REKLAM

Lokman Ertürk

‘12 YILDIZ ŞEHRİ’ UNVANI

Katılımcı yönetim anlayışıyla ve yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödülleri arasında yer alan “12 Yıldız Şehri” unvanına layık görüldü.

Satıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi’yle birlikte ilçenin çehresinin değişeceğini anlatan Ertürk, projenin yerinde bir kentsel dönüşüm anlayışı ile gerçekleştirileceğini söyledi.

Temelini Başbakan Binali Yıldırım’ın attığı Ankara-Kahramankazan karayolunun 28,4 kilometrelik bölümde gerçekleştirilecek genişletme çalışmaları kapsamında, 2 şerit olan bölünmüş yol 3 şeride çıkarılacak. 28.4 kilometrelik proje doğrultusunda yol üzerinde 12 adet de köprülü kavşak inşa edilecek. Ayrıca Kahramankazan’dan Esenboğa Havalimanı’na da yeni bir yol açılacak.

REKLAM

* Kahramankazan Belediyesi ve DSİ işbirliği ile yapımı sürdürülen Ova Çayı Rekreasyon Alanı Projesi tüm hızıyla sürüyor.

* Kahramankazan’a 150 yataklı bir devlet hastanesi yapılması için çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alanda inşa edilecek hastanenin imar planlamasını tamamladı.

* Öğrencilerin lise için bile başka ilçelere gitmek zorunda kaldığı Kahramankazan’da, bugün 3 üniversitenin meslek yüksekokulları bulunuyor, uluslararası sempozyumlara ev sahipliği yapılıyor. 2004’te ilçede 11 okul varken şu anda 28 okul var. 184 olan derslik sayısı 474’e yükseldi. 5 bin 269 olan öğrenci sayısı şimdi 12 bine ulaştı. İlçede 2004’te 289 olan öğretmen sayısı 775’e yükseldi.