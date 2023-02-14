Kahramanmaraş’ta 174 saat sonra enkazdan ‘Ardıç’ isimli kedi kurtarıldı

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Menderes mahallesinde ekipler kedi sesinin duyulmasının ardından çalışma başlattı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Menderes mahallesinde ekipler tarafından enkaz arama kurtarma çalışmaları esnasında bir kedinin seslerini duyuldu.
Arama kurtarma ekiplerinden Talha Şahin, “174’üncü saatte Selma hanımın ikinci kedisini çıkarmış bulunmaktayız. Bir tanesi de şuan içeride. Arkadaşlarım onu çıkarmak için uğraşıyor. Nasip olursa onu da çıkaracağız. Dün geceden beri yaşadığımız mutluluğu tarif edemeyiz. Bizim için kedi bile olsa can, candır. Nasip olursa onu da çıkardığımız zaman bizim için en büyük mutluluk olacaktır" dedi.