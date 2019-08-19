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Kahramanmaraş'ta trafik kazası

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde seyir halindeki aracın, yön değiştirmek isteyen diğer araçla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansları ile Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Haber Merkezi IHA
İlgili ekipler olay yerinde incelemede bulundu.
İlgili ekipler olay yerinde incelemede bulundu.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Elbistan-Göksun karayolu Esence Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Seyir halindeki araçla yön değiştirmek isteyen araç çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Göksun yönüne giden Ali B. (51) idaresindeki 19 AD 010 plakalı otomobil, Esence Mahallesi’nden Gerger Mahallesi yönüne geçiş yapmak isteyen Atakan K.’nın (21) kullandığı 46 U 3455 plakalı otomobille çarpıştı.

  • Kazada her iki aracın sürücüleri ile 22 yaşındaki Hacı A. yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansları ile Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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