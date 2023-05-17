Kalın'dan Charlie Hebdo paçavrasının ahlaksız kapağına sert tepki: Bu kadar çıldırdığına göre doğru yoldayız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Gerçek anket sandıktan çıkan sonuçtur. Anketçileri de genel kamuoyunu da şaşırtan parti MHP oldu. Bu çok kıymetli bir şey." dedi. İkinci tur ile ilgili de konuşan Kalın "Cumhurbaşkanımız yüzde 50'yi geçecek" dedi. Sinan Oğan ile halihazırda bir görüşmenin yapılmadığı bilgisini paylaşan Kalın "Sinan Bey'in tezleri dikkate aldığınızda pozisyonun Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu ben biliyorum." ifadelerini kullandı.