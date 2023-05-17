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Kalın'dan Charlie Hebdo paçavrasının ahlaksız kapağına sert tepki: Bu kadar çıldırdığına göre doğru yoldayız

İbrahim Kalın sosyal medyadan Fransız Charlie Hebdo dergisi kapağına tepki gösterdi. Kalın, "Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre … doğru yoldayız." ifadesinde kullandı.

10:06 . 17/05/2023 Çarşamba
Diğer
İbrahim Kalın

İbrahim Kalın

Charlie Hebdo
dergisi tarafından yayınlanan ve Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
'ı hedef alan skandal karikatüre Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın sert tepki gösterdi.

"Milletimiz en güzel cevabı 28 Mayıs günü verecek"

Kalın, seçim gündemine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada
"Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre... doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Merak etme CH. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek.
" ifadelerini kullandı.



#Charlie Hebdo
#Recep Tayyip Erdoğan
#İbrahim Kalın
37 dakika önce
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