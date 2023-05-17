Kalın'dan Charlie Hebdo paçavrasının ahlaksız kapağına sert tepki: Bu kadar çıldırdığına göre doğru yoldayız

İbrahim Kalın
Charlie Hebdo
dergisi tarafından yayınlanan ve Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
'ı hedef alan skandal karikatüre Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın sert tepki gösterdi.
"Milletimiz en güzel cevabı 28 Mayıs günü verecek"
"Milletimiz en güzel cevabı 28 Mayıs günü verecek"
Kalın, seçim gündemine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada
"Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre... doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Merak etme CH. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek.
" ifadelerini kullandı.
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37 dakika önce