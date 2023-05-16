Kalın'dan ikinci tur mesajı: Sinan Oğan ile görüşme oldu mu?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın , ikinci tura kalan seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Gerçek anket sandıktan çıkan sonuçtur. Anketçileri de genel kamuoyunda şaşırtan parti MHP oldu. Bu çok kıymetli bir şey. MHP'nin kendi konumunu muhafaza etmesi çok kıymetli.

Anket sonuçları masaya yatırılması gereken bir konu. Anket şirketleri MHP ve HDP'nin oy oranları konusunda çok yanıldı. Çok kıymetli bir sonuç. ​

Sinan Oğan ile görüşme oldu mu?

Ortada yeni bir süreç var. İki aday hangi daha fazla oy alırsa Cumhurbaşkanı seçilecek. Sinan Bey'in tezleri dikkate aldığınızda pozisyonun Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu ben biliyorum. Şahsi tanışıklığım da vardır. Ara ara temaslarımız devam etti. Güzel de bir kampanya yaptı, kendi tezlerini dile getirdi, terörle mücadele, mülteciler ve diğer konular, bunlar önemli konu başlıkları.

Şu ana kadar görüşme olmadı, bugün yarın ona bir şey diyemem. Biz kendi kampanya sürecimize odaklanıyoruz. Bir değerlendirme yaptık bakıp sürece bundan sonra değerlendireceğiz. Burada Türkiye'nin kendi milli menfaatleri, temel milli meseleleri bağlamında pozisyonlar örtüşür, bir uyum sağlanır, yakınlaşma olur buna göre bir değerlendirme yapılır. Şura ile görüşelim şeklinde bir tavrımız yok. Pozisyonumuzu muhafaza ettiğimiz sürece rehavete kapılmadan ikinci turun neticeleneceğini düşünüyoruz.

Anket sonuçları masaya yatırılması gereken bir konu. Anket şirketleri MHP ve HDP'nin oy oranları konusunda çok yanıldı. Çok kıymetli bir sonuç. ​

HDP'yi yüzde 10 üzerinde tutma çabası vardı. Seçim barajının yüzde 7'ye düşmesi etkili oldu sanırım.

Seçim sistemi gözden geçirilecek mi?

Bunu şu anda konuşmak için çok erken. İttifak sistemiyle oluşan bir Meclis tablosu var. Bunları ileride değerlendiririz.

"Millet İttifakı'nın işi zor"

Millet İttifakı'nın kuruluş çerçevesi çok sorunluydu. Tayyip Erdoğan gitsin üzerine kurulan bir ittifak. Tayyip Erdoğan başarılı olunca da tabii ki birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. Ben bu kavgaların dozunun artacağını düşünüyorum.

Siyasi olarak ortak pozisyon geliştirmeleri artık kolay değil.

Siyasal anlamada Cumhurbaşkanımız bu seçimi kazandı. Teknik olarak ikinci tura gidiyoruz.

Millet İttifakı'nın işi zor. Yüzde 1 bile oyu olmayan partilere 35-36 vekil verdiniz.

Kılıçdaroğlu'nun Rusya açıklaması

Dış basın bu seçimde taraf tuttu. Ve ters tepti. Ben yıllardır yabancı gazetecilerle konuşuyorum. Bu göreve gelemden önce de konuşuyordum. Bu seçim öncesi ben yabancı gazetecilere şunu söyledim: Siz bir hava durumu sunan uzmanı olsanız yarın hava çok güneşli dediniz ve kar yağdı. Bir oldu iki üç oldu... Bu tekrarlarsa sizi işte atarlar. 14 Mayıs'ta dış basın Türkiye'deki seçimleri etkilemeye çalıştı.

"The Economist bize karşı tavır aldı"

Özellikle Economist dergisi tavır aldı. Dergi dünyadaki seçimlere de tavır alır ancak Türkiye'deki seçimlerde her gün bir paylaşımla taraf oldular. Partizan şekilde bir tarafı destekleme çabasına girdiler. Ancak millet onlara bay bay dedi.

"Cumhurbaşkanımız yüzde 50'yi geçecek"

Biz inanıyoruz. Yurt dışı oylarda yüzde 53 katılım olmuştu. Ben yine aynı oranı yakalayacağını düşünüyorum. Başka unsurlarla Cumhurbaşkanımız yüzde 50'yi geçecek.

Baştan söylemek gerekirse ikinci tur bizim için daha kolay olacak. Oy farkı çok açık şekilde ortada; 5 puan fark, 2,5 milyon oy farkı var. Bunun kapanma ihtimali yok gibi… Biz kendi oyları koruduğumuz gibi bunun üzerine Cumhurbaşkanımız yenilerini ekleyecek.



