Kalın'ın MİT başkanlığına Reuters'tan dikkat çeken yorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yeni başkanı İbrahim Kalın oldu.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." ifadesi kullanıldı.
Kalın'dan ilk mesaj
MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam… Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin dış politika gündemini değiştirdi
Haberde Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Fidan'ın atandığı belirtilirken, Kalın'ın 2014 yılından bu yana sözcülük yaptığı bilgisine yer verildi.
Kalın'ın eğitim bilgilerine yer verilen haberde yeni MİT başkanının Türkiye'nin dış politika gündemini şekillendirdiği belirtildi:
Kalın, doktora derecesine sahiptir. George Washington Üniversitesi İslami ilimler bölümünden mezun oldu ve Ankara merkezli hükümet yanlısı bir düşünce kuruluşu olan SETA'nın kurucularından biriydi.
Kalın, son yıllarda Türkiye'nin dış politika gündemini şekillendiren birçok diplomatik çabaya öncülük etti.
"Erdoğan'ın uzun süredir sırdaşı"
Middle East Eye (MEE) 'Erdoğan, sözcü Kalın'ı istihbarat başkanlığına atadı' başlıklı haberinde Kalın için 'Erdoğan'ın uzun süredir sırdaşı' dedi.
Kalın'ın 2014'ten bu yana cumhurbaşkanlığı sözcüsü ve cumhurbaşkanı dış politika danışmanı olarak görev yaptığını hatırlatan MEE, yeni MİT Başkanı'nın doktora derecesine sahip olduğunun altını çizdi.
- "Önemli konuların çözümlenmesinde zaman zaman Erdoğan’ın özel temsilcisi olarak temaslarda bulunan Kalın, özellikle son dönemde ABD ile ilişkilerin yürütülmesinde alternatif kanal olarak öne çıktı."