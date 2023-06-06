|
Gündem

Kalın'ın MİT başkanlığına Reuters'tan dikkat çeken yorum

MİT başkanlığına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın atandı. İngiliz haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir sırdaşı olduğunu belirttiği Kalın'ın Türkiye'nin dış politika gündemini şekillendiren birçok diplomatik çabaya öncülük ettiğini yazdı.

10:58 . 6/06/2023 Salı
Diğer
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yeni başkanı İbrahim Kalın oldu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." ifadesi kullanıldı.

Kalın'dan ilk mesaj

MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam… Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dış politika gündemini değiştirdi

Kalın'ın MİT başkanlığı dış basında da gündem oldu. Reuters haberi
"Erdoğan sözcü kalını istihbarat şefi olarak atadı"
başlığını attı.

Haberde Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Fidan'ın atandığı belirtilirken, Kalın'ın 2014 yılından bu yana sözcülük yaptığı bilgisine yer verildi.

Kalın'ın eğitim bilgilerine yer verilen haberde yeni MİT başkanının Türkiye'nin dış politika gündemini şekillendirdiği belirtildi:

Kalın, doktora derecesine sahiptir. George Washington Üniversitesi İslami ilimler bölümünden mezun oldu ve Ankara merkezli hükümet yanlısı bir düşünce kuruluşu olan SETA'nın kurucularından biriydi.

Kalın, son yıllarda Türkiye'nin dış politika gündemini şekillendiren birçok diplomatik çabaya öncülük etti.

"Erdoğan'ın uzun süredir sırdaşı"

Middle East Eye (MEE) 'Erdoğan, sözcü Kalın'ı istihbarat başkanlığına atadı' başlıklı haberinde Kalın için 'Erdoğan'ın uzun süredir sırdaşı' dedi.

Kalın'ın 2014'ten bu yana cumhurbaşkanlığı sözcüsü ve cumhurbaşkanı dış politika danışmanı olarak görev yaptığını hatırlatan MEE, yeni MİT Başkanı'nın doktora derecesine sahip olduğunun altını çizdi.

  • "Önemli konuların çözümlenmesinde zaman zaman Erdoğan’ın özel temsilcisi olarak temaslarda bulunan Kalın, özellikle son dönemde ABD ile ilişkilerin yürütülmesinde alternatif kanal olarak öne çıktı."

#İbrahim Kalın
#MİT
#Reuters
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Final: Fiorentina - West Ham United