Kalın'ın MİT başkanlığına Reuters'tan dikkat çeken yorum

MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam… Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.