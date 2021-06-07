Gündem Kalkışma çağrısı yapmıştı Ahmet Şıka soruşturma
POLİTİKA

Kalkışma çağrısı yapmıştı: Ahmet Şık'a soruşturma

TİP İstanbul vekili Ahmet Şık'ın katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 ayrı resen soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Kalkışma çağrısı yapmıştı: Ahmet Şıka soruşturma
Ahmet Şık

Eski HDP'li Ahmet Şık, daha önce darbe imalı eylem çağrısı yapmıştı. "Kimse 'seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık" diyen Şık, "Mafyayla hukukla, bunların hukuku ile mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Vatandaşlara "sokağa çıkın" diye seslendi

Şu an TİP vekili olan Ahmet Şık, bir kez daha kalkışma çağrısında bulundu. HDP'li Ali Kenanoğlu'yla Kadıköy'de eylem yapan Şık, vatandaşlara "Hepiniz sokağa çıkmalısınız" diye seslendi.

TİP'li Şık'tan skandal sözler: Devleti yıkmamız lazım
OYNAT 00:44
TİP'li Şık'tan skandal sözler: Devleti yıkmamız lazım
TİP'li Ahmet Şık katıldığı Medyascope yayınında skandal ifadeler kullandı. TİP'li Şık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkılması için çağrı yaparak 'Bu devleti yıkmamız lazım' ifadelerini kullandı. Şık'ın sözleri büyük tepki topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit

Şık, "Recep Tayyip Erdoğan sen oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız" diyerek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tehdit etti.

Ahmet Şık'tan bir kalkışma çağrısı daha: Bu iş yasayla seçimle olacak değil
GÜNDEM
Ahmet Şık'tan bir kalkışma çağrısı daha: Bu iş yasayla seçimle olacak değil

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şık’ın katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler üzerine hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Eski HDP'li vekil Ahmet Şık: Kimse
OYNAT 00:54
Eski HDP'li vekil Ahmet Şık: Kimse "Seçimle gidiyorlar" sayıklamasının peşinden gitmesin artık
Eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'tan darbe imalı eylem çağrısı: Kimse 'Seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Mafyayla hukukla, bunların hukuku ile mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli.'


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