Kalkışma çağrısı yapmıştı: Ahmet Şık'a soruşturma

Eski HDP'li Ahmet Şık, daha önce darbe imalı eylem çağrısı yapmıştı. "Kimse 'seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık" diyen Şık, "Mafyayla hukukla, bunların hukuku ile mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli" ifadelerini kullanmıştı.
Vatandaşlara "sokağa çıkın" diye seslendi
Şu an TİP vekili olan Ahmet Şık, bir kez daha kalkışma çağrısında bulundu. HDP'li Ali Kenanoğlu'yla Kadıköy'de eylem yapan Şık, vatandaşlara "Hepiniz sokağa çıkmalısınız" diye seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit
Şık, "Recep Tayyip Erdoğan sen oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız" diyerek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tehdit etti.
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şık’ın katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler üzerine hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.