Kalpazan toplantısına jandarma baskını

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Evlerde yapılan aramalarda; gizli bir bölmede zulalanmış vaziyette; 2 bin 400 sahte 200 TL, 100 sahte 100 TL, 200 sahte 50 TL olmak üzere toplam 500 bin sahte Türk Lirası ile 4 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen sahte paraları inceleyen Jandarma ekipleri, söz konusu paraların gerçeğine çok yakın olarak basılmış olduğunu, ultraviyole ışıkta bile sahte olup olmadığının anlaşılamadığını tespit etti. Yakalanan 2 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.