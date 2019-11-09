Gündem Kalpazan toplantısına jandarma baskını
3. SAYFA

Kalpazan toplantısına jandarma baskını

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul başta olmak üzere farklı illerden gelen kalpazanlara gerçeğe çok yakın sahte para tedarik eden H.A. ve R.Ç. isimli iki şahsı kıskıvrak yakaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yakalanan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOLAY ANLAŞILMIYOR

Evlerde yapılan aramalarda; gizli bir bölmede zulalanmış vaziyette; 2 bin 400 sahte 200 TL, 100 sahte 100 TL, 200 sahte 50 TL olmak üzere toplam 500 bin sahte Türk Lirası ile 4 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen sahte paraları inceleyen Jandarma ekipleri, söz konusu paraların gerçeğine çok yakın olarak basılmış olduğunu, ultraviyole ışıkta bile sahte olup olmadığının anlaşılamadığını tespit etti. Yakalanan 2 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.

Türk zırhlısına çıkmaya çalışırken düşen kişi terörist çıktı
GÜNDEM
Türk zırhlısına çıkmaya çalışırken düşen kişi terörist çıktı
Bin kadın infazdan kaçtı

Bin kadın infazdan kaçtı

​Ya tecavüz ya intihar ya da infaz...
ABD’de darbe itirafı

ABD’de darbe itirafı

​Müesses nizamın Trump'ı hedef alan planını 2017'de paylaştı.
Rusya geri döndü

Rusya geri döndü

​Rusya'ya ihracat on ayda 3,1 milyar dolara çıktı.
Maç fazlasıyla lider

Maç fazlasıyla lider

​Fenerbahçe, iki kırmızı kartın çıktığı maçta 3 puanın sahibi oldu.
Muhammed Mursi'nin ölümü

Muhammed Mursi'nin ölümü

​BM: Mursi'nin ölümü devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir.
Nikah şahitleri Erdoğan oldu

Nikah şahitleri Erdoğan oldu

​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kızı evlendi.

Euro 2020 yolunda

Euro 2020 yolunda

İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu açıklandı.
Mevlid-i Nebi Haftası

Mevlid-i Nebi Haftası

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış programında konuştu.
Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı.

Servis şoförü tutuklandı

Servis şoförü tutuklandı

​Avcılar'da gerçekleşen kazada servis şoförü için tutuklama kararı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

Bakan Soylu, terörle mücadeleye yönelik açıklamalarda bulundu.
ABD ve Rusya sözünü tutmadı

ABD ve Rusya sözünü tutmadı

​Erdoğan, Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Hoparlörden ezan okunacak

Hoparlörden ezan okunacak

​Hollanda'da bir ilk.
Üzerine boya döküp saçlarını kestiler

Üzerine boya döküp saçlarını kestiler

​Kadın belediye başkanına sokak işkencesi.
Dolar güne nasıl başladı?
Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL bu sabah güne 5.77 seviyesinin hemen altında başladı. Piyasalar ABD ile ilişkileri ve küresel gelişmeleri izliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.
Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak
Ekonomi

Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak

Kredi kartı sözleşmelerinde aranan yazılı şekil ve ıslak imza şartı kaldırılıyor. Kredi kartı çıkarmak için vatandaşlar banka şubelerine gitmeden uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden gerekli olan sözleşmeleri yapabilecek. Düzenlemenin 2020 yılında uygulamaya alınması için 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması için çalışma başlatılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.