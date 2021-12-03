Gündem Kamu Denetçiliği Kurumu TÜRKSATtan cevap bekliyor
ANKARA

Kamu Denetçiliği Kurumu TÜRKSAT’tan cevap bekliyor

AYD Başkanı Sinan Burhan ve Yönetim Kurulu üyeleri Kamu Denetçiliği Kurumuna giderek, Uydu ücretlerine ilişkin haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla TÜRKSAT’ın uydu kira bedellerinde yerel medyaya yönelik bir düzenleme yapması gerektiğini, ücretlerin TL üzerinde tahsil edilmesini içeren bir başvuru yaptı. Kamu Başdenetçiliği bu başvuru üzerine TÜRKSAT şirketine bu haksızlığın nedenine ilişkin bir açıklama talebinde bulundu. Yazılı olarak TÜRKSAT’tan cevap bekleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Kamu Denetçiliği Kurumu TÜRKSAT’tan cevap bekliyor
Kamu Denetçiliği Kurumu TÜRKSAT’tan cevap bekliyor.

Anadolu Yayıncılar Derneği, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunarak, TÜRKSAT Uydu kiralarının yüksek olması nedeni ile şikayet başvurusunda bulundu. Ulusal ve yerel televizyon kanallarının TÜRKSAT’a aynı uydu ücreti ödemesinin adaletsizlik olduğunu belirten dernek yönetimi şikayet dilekçesini Kamu Başdenetçiliği kurumuna sunmuştu. Yerel medyanın yaşadığı sıkıntıları bir dosya halinde sunulmuştu.

TÜRKSAT'TAN CEVAP BEKLENİYOR

AYD Başkanı Sinan Burhan ve Yönetim Kurulu üyeleri Kamu Denetçiliği Kurumuna giderek, Uydu ücretlerine ilişkin haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla TÜRKSAT’ın uydu kira bedellerinde yerel medyaya yönelik bir düzenleme yapması gerektiğini, ücretlerin TL üzerinde tahsil edilmesini içeren bir başvuru yaptı. Kamu Başdenetçiliği bu başvuru üzerine TÜRKSAT şirketine bu haksızlığın nedenine ilişkin bir açıklama talebinde bulundu. Yazılı olarak TÜRKSAT’tan cevap istendi.

HAKSIZLIK SON BULMALI

Kamu Başdenetçiliği’nin yazısı üzerine bir açıklama yapan AYD Başkanı Burhan, "Bu haksız rekabetin bir an evvel son bulmasını, taleplerimizin yerine getirilerek yerel kanalların bir nebze olsun nefes almasını bekliyoruz. Kamu Başdenetçiliği Kurumuna bu yazısından dolayı Anadolu medyası adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Türksat 5A göreve başlıyor
TEKNOLOJİ
Türksat 5A göreve başlıyor
Kartal galibiyete hasret

Kartal galibiyete hasret

​Kasımpaşa karşısında da yüzü gülmedi.
Önce kendinle helalleş

'Önce kendinle helalleş'

​Semih Kaplanoğlu'ndan 'Bağlılık Hasan' yorumu.
Piyasa serbest bozgunculuk suçtur

Piyasa serbest
bozgunculuk suçtur

ABD ve AB döviz karteli oluşturma suçu işleyen bankaları affetmiyor.
Üç Akıncı görevde

Üç Akıncı görevde

​Gökyüzünde destan yazmaya hazır.

Yunanistan'dan dört 'ölüm' yöntemi

Yunanistan'dan dört 'ölüm' yöntemi

Göçmenleri elleri kelepçeli olarak denize atıyorlar.

Fransa zıvanadan çıktı

Fransa zıvanadan çıktı

Seçim vaadi 'mülteciler için hapishane yaptırmak'.
'Yol haritası çıkardık'

'Yol haritası çıkardık'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelsiz yaşam açıklaması.
Bunlar mı öğrenci

Bunlar mı öğrenci

​15 Temmuz'da TRT'yi işgal etmişlerdi.
İhracat, ihracat, ihracat

İhracat, ihracat, ihracat

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ekonomi modeli açıklaması.
Can'ın golü geceye damga vurdu

Can'ın golü geceye damga vurdu

​Beşiktaş'ın genç yeteneği, attığı golle gündem haline geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gaziantep' örneği üzerinden önemli mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.