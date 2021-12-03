Kamu Denetçiliği Kurumu TÜRKSAT’tan cevap bekliyor.

Anadolu Yayıncılar Derneği, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunarak, TÜRKSAT Uydu kiralarının yüksek olması nedeni ile şikayet başvurusunda bulundu. Ulusal ve yerel televizyon kanallarının TÜRKSAT’a aynı uydu ücreti ödemesinin adaletsizlik olduğunu belirten dernek yönetimi şikayet dilekçesini Kamu Başdenetçiliği kurumuna sunmuştu. Yerel medyanın yaşadığı sıkıntıları bir dosya halinde sunulmuştu.

TÜRKSAT'TAN CEVAP BEKLENİYOR

AYD Başkanı Sinan Burhan ve Yönetim Kurulu üyeleri Kamu Denetçiliği Kurumuna giderek, Uydu ücretlerine ilişkin haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla TÜRKSAT’ın uydu kira bedellerinde yerel medyaya yönelik bir düzenleme yapması gerektiğini, ücretlerin TL üzerinde tahsil edilmesini içeren bir başvuru yaptı. Kamu Başdenetçiliği bu başvuru üzerine TÜRKSAT şirketine bu haksızlığın nedenine ilişkin bir açıklama talebinde bulundu. Yazılı olarak TÜRKSAT’tan cevap istendi.

REKLAM

HAKSIZLIK SON BULMALI

Kamu Başdenetçiliği’nin yazısı üzerine bir açıklama yapan AYD Başkanı Burhan, "Bu haksız rekabetin bir an evvel son bulmasını, taleplerimizin yerine getirilerek yerel kanalların bir nebze olsun nefes almasını bekliyoruz. Kamu Başdenetçiliği Kurumuna bu yazısından dolayı Anadolu medyası adına teşekkür ediyoruz" dedi.