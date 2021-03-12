Kan donduran cinayet: Cesedi kimyasal maddelerle yakıp kalan kemikleri şehrin farklı yerlerine dağıtmış

İki çocuk babası Yakup Çelik’ten uzun süre haber alamayan eşi olayı polise haber verdi. Kayıp olarak aranan Çelik’ten hiçbir ize ulaşamayan ekipler cinayetten şüphelenerek dosyalı cinayet büroya devretti. Çelik’in bulunması için özel bir çalışma başlatan cinayet büro ekipleri Çelik’in yakınlarının yanı sıra arkadaşlarından oluşan yüzlerce kişinin ifadesini aldı.

SİNYALLER TAKİP EDİLDİ

Çelik’in cep telefonu sinyalini de takip eden ekipler Çelik’in telefonundan gelen en son sinyalin Astsubay A.K. ile ortak aldığı bağ evinden geldiğini tespit etti. Tespitin üzerine Astsubay A.K.’nın da o güne ait sinyal verileni inceleyen ekipler Çelik’in ve A.K.’nın aynı yerde oldukları belirlendi.

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Cinayetten şüphelenen polisler astsubay A.K.’yı gözaltına aldı. Sorgu sırasında cinayeti itiraf eden A.K. aralarında çıkan tartışma sonrası Yakup Çelik’i beylik tabancasıyla kafasından vurarak öldürdüğünü söyledi.

KİMYASAL MADDELERLE YAKTI

Cesedi tek başına gömdükten sonra kardeşi S.V.K.’dan da yardım isteyen A.K. Çelik’e ait cesedi gömdüğü yerden çıkartarak üzerine benzin ve kimyasal maddeler dökerek yaktıklarını, cesetten arta kalan kemikleri ise balyoz ile parçalayarak kentin farklı noktalarına gömdüklerini kaydetti.

İşlediği cinayeti itiraf eden A.K. ve kardeşi S.V.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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