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ANKARA

PKK'dan kaçan kadın teröristlerden kan donduran itiraflar

Kan donduran itiraflar: Ahlaksız motivasyon

PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kadın teröristler örgütte sözde liderlerin sapkın isteklerinden rahatsız oldukları için kopmaların arttığını belirtti. Ayrıca kadın teröristler, sözde liderlerin sapkın ilişki vaadiyle teröristleri motive ederek eylemlere gönderdiklerini itiraf etti.

Haber Merkezi IHA
PKK'lı teröristler
PKK'lı teröristler

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim olan kadın teröristin itirafları kan dondurdu.

SAPKIN İLİŞKİLER YAŞIYORLAR

Güvenlik güçlerine teslim olan F.T. adlı terörist, verdiği ifadesinde, örgütte kadın olmanın zorluklarını anlatarak üst düzey örgüt mensuplarının tamamen kendi sapkın istekleri doğrultusunda cinsel ilişki yaşadıklarına birçok kez şahit olduğunu söyledi.

Özellikle elebaşlarının sürekli örgütteki kadınların peşinde olduğunu, kadınları ve çocukları her fırsatta taciz etmeye çalıştıklarını, sürekli sapkın filmler izlediklerini, bu durumun tüm kadın teröristleri çok rahatsız ettiğini ve bu nedenle de kaçışların giderek arttığını belirtti.

SAPIKLIĞA KARŞI KOYANLAR CEZALANDIRILIYOR

Kadın teröristlerin, sözde liderlerin cinsel isteklerine karşı çıkmaları ya da kabul etmemeleri halinde ya ajan olarak suçlandıklarını ya da benzer şekilde ithamlarla teşhir edildiğini ve sonunda cezalandırıldıklarını ifade etti.

AHLAKSIZ MOTİVASYON

Cinselliğin sözde liderler için bir ayrıcalık olduğunu anlatan terörist, bu durumun alt düzey erkek teröristler için gizliden bir motivasyon aracı olarak kullanıldığını, bu beklentiyle ve hevesle sağ kalamayacakları eylemlere gönderildiklerini söyledi

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