Kanada'daki korkunç saldırıya Türkiye'den ilk tepki: Bu barbarlık durdurulmalıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde gerçekleşen ve bir minibüs şoförünün aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdüğü saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kalın, yaptığı açıklamada "Kanada'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren ve 4 Müslümanı öldüren kişinin, İslamofobik saiklerle hareket ettiği açıklandı. Bu, üretilmiş korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüşeceğinin en son örneğidir. Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Polis olaya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

OLAY

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Londra kentinde dün yerel saatle 20.40'da Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu'nda kaldırımda yürüdükleri sırada bir sürücü aracı ile çarptı.

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Çarpmanın etkisi ile aile üyelerinden 2'si kadın toplam 4 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk da yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan çocuğun hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Saldırıya uğrayan Müslüman aile.

OTOPARKTA YAKALANDI

Görgü tanıkları, saldırının ardından olay yerinden hızla kaçmaya çalışan siyah bir araç olduğunu belirtirken, 20 yaşındaki erkek sürücü olay yerinden 7 kilometre uzaklıkta bir alışveriş merkezinin otoparkında yakalandı.

Çok sayıda vatandaş olay yerine çiçekler koyup dualar etti.

MÜSLÜMAN OLDUKLARI İÇİN HEDEF ALINMIŞ

Londra Polis Teşkilatından Dedektif Paul Waight düzenlediği basın toplantısında, “Bunun planlı ve önceden tasarlanmış, nefret güdümlü bir eylem olduğuna dair kanıtlar var. Bu kurbanların Müslüman oldukları için hedef alındıklarına inanılıyor” ifadelerini kullandı.

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Çok sayıda vatandaş olay yerine çiçekler koyup dualar etti.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Waight, saldırganın 4 birinci derece cinayet ve 1 cinayete teşebbüs ile suçlandığını açıkladı.