Kanal İstanbul'u yapacağız göreceksin

Beştepe’de düzenlenen 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesine başlayacaklarını belirtti. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Türkiye’yi yurt dışına şikayet ederek, uluslararası yatırımcıyı ürküterek, bu ülkenin kalkınmasına, güçlenmesine, küresel ölçekte bir cazibe merkezine dönüşmesine çelme takmaya da kalktılar. Şimdi Kanal İstanbul’a da karşı çıktılar. Çıkmış Belediye Başkanı (Ekrem İmamoğlu) diyor ki, ‘Kanal İstanbul buraya uymaz.’ Ya sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin.

BOĞAZ’I KORUMA PROJESİ

Bütün bunların çalışmalarını biz gayet iyi yaptık. Üniversiteleri çalıştırdık, kendi ekiplerimizi çalıştırdık ve inşallah en yakın zamanda ihalesini de yapmak suretiyle Kanal İstanbul’a da başlayacağız. Kanal İstanbul nedir biliyor musunuz? Boğazı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir. Hatırlayın daha önce bir İndependenta olayı olmuştu Selimiye önünde. Aklımda kaldığı kadarıyla 7 ay o Romen tankeri orada yanmıştı.

SİYASİ BOYUTU DA OLACAK

Zaman zaman yalılara bindiren gemiler, bunları da hatırlayın. Fakat şimdi burası yapıldığında bu işin sadece çevrecilik yönünden inşallah kurtuluşu değil, bunun yanında çok daha bir siyasi boyutu olacak ki bunu şimdi kullanmıyorum, vakti saati geldiğinde onu da kullanırız. O siyasi boyutuyla da inşallah bu Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak.

EFENDİLERİNE DİYET BORCU

İstanbul ile birlikte ülkemizin gelecek asrına damga vuracak böylesine stratejik önemde bir projeyi engellemek için her yolu deniyorlar. Biz, elbette burada asıl sorunun ne olduğunu, kimlere hangi mesajların verilmek istendiğini gayet iyi biliyoruz. Birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek diye Türkiye’yi büyütecek, stratejik bakımdan elini güçlendirecek bu projeyi biz rafa kaldırmayız.

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TAKOZ SİYASETİNE BOYUN EĞMEYİZ

Dün olduğu gibi bugün de CHP’nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz. CHP’nin kendi çapsızlığının, vizyonsuzluğunun bedelini milletimizin ve ülkemizin ödemesine kesinlikle rıza göstermeyiz. Türkiye’nin 2023 hedefleriyle arasına kimsenin, hiçbir gücün girmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Millet için memleket için evlatlarımızın istikbali için en önemlisi tarih yazan bir Türkiye için doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz.

OYNAT Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanoğlu göğe değil toprağa yakın yaşamalıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Günümüzde yüksek katlı binaların sayısındaki artışa değinen Erdoğan, ''insanoğlu göğe değil toprağa yakın yaşamalıdır. 20 katlı, 30 katlı, 40 katlı binaların içinde yaşamak aslında mümkün değildir'' dedi. BiP'te paylaş

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Mega projelere engel çıkardılar

Türkiye’ye ve millete hizmetin önce gönül sonra da vizyon işi olduğunun altını çizen Erdoğan, “Millete ve ülkeye dair bir aşkınız, hedefiniz, idealiniz yoksa, hangi görevde olursanız olun o sizin için yüke dönüşür. Başarılı olmak isteyen önünde bir yol açar, istemeyen de muhakkak arkasına saklanacağı bahane bulur. Bizim için de 17 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz hizmet mücadelesi hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesi olmadı. Her çalışmamızda olduğu gibi kentsel dönüşüm hamlesini de başlattığımızda birileri sürekli önümüze engeller çıkardı. Özellikle CHP ve güdümünde hareket eden kimi meslek odaları, projelerimizi sabote etmek için olağanüstü çaba harcadılar. Kimi zaman medya aracılığıyla, kimi zaman mahkemeler yoluyla bunlar fayda etmeyince de sokaklar kışkırtılarak mega projelerimiz durdurulmaya çalışıldı” dedi.

Bunların işletme kabiliyeti yok

Erdoğan, geçmişte de vatanperver, milliyetperver bütün devlet adamlarının karşılarına hep başını CHP’nin çektiği zihniyetin dikildiğini söyledi. Adnan Menderes’ten Turgut Özal’a, Necmettin Erbakan’dan Alparslan Türkeş’e kadar tüm vizyon sahibi liderlerin CHP zihniyetinin saldırılarına maruz kaldığını kaydeden Erdoğan, “Millete faydası dokunacak tüm eserler daha fikir aşamasında CHP zihniyeti tarafından çeşitli bahanelerle öldürülmeye çalışılmıştır” dedi. Arifiye’de bulunan Tank Palet Fabrikası’na değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yatıyor kalkıyor bu ‘Tank Palet Fabrikası’nı yabancılara sattılar.’ diyor. Burada ‘satış’ diye bir şey yok. Tank Palet Fabrikası zararda olan bir yer, teknolojisi ileri teknoloji değil. Üç firma katılıyor, BMC firması bu ihaleyi alıyor. Satış değil kiralama işletme ihalesini alıyor. Buraya da 50 milyon dolarlık yatırım yapma şartıyla burayı alıyor. Ne kadarlığına? 25 yıllığına. Bunların işletme kabiliyeti yok. Hayatlarında bunlar beş koyun gütmemişler zaten de güdemezler.”

Savunma sanayiinde bağımsızlık vurgusu

Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Yerli ve milli ürünlerimizin performansı düşünüldüğünde; bazı ülkelerin ülkemiz savunma sanayiini kısıtlama veya engelleme girişimlerinin, ülkemizin kendi çıkarları konusunda bağımsız hareket etme yönündeki azim ve kararlılığını etkilemeyeceği bir kez daha ifade edilmiştir. Türkiye tam bağımsız savunma sanayii yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir.”

Almanya 17 yıldır bitirmeye çalışıyor

Erdoğan, İstanbul Havalimanı’ndan da vazgeçirilmeye çalışıldıklarını, bunun için Gezi olayları dahil her türlü provokasyonun denendiğini söyledi. İstanbul Havalimanı’nın dünyanın ilk üç havalimanından bir tanesi olduğuna işaret eden Erdoğan, Almanların Berlin’de havalimanı yapmak için 17 yıldır çalıştığını ancak bitirilemediğini kaydetti. Erdoğan, “Almanlar Alman hükümetine diyorlar ki ‘Türk müteahhitlere verin, gelsinler bu havalimanını bitirsinler. Berlin Havalimanı’ndan daha büyüğünü de yaptılar’ diyorlar. Evet şu anda dünyanın ilk üçü içerisinde İstanbul Havalimanımız” dedi. REKLAM