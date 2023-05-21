Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği: Terör elebaşlarından son çırpınışlar

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda alınan sonuçları ve ikinci tura kalması Kandil’de paniğe neden oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarılı operasyonları ile ağır kayıplar veren ve köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın umudu ikinci tur seçimlerinde. Terör örgütü elebaşları Kılıçdaroğlu için deyim yerindeyse seferberlik başlattı. Örgüt elebaşları skandal ifadelerle cumhurbaşkanlığı seçimleri için mesajlar verdi.

“Oylarımızı Kılıçdaroğlu’na vermeliyiz”

Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal, Kılıçdaroğlu için açık açık oy çağrısı yaptı. Kartal, “Oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz” dedi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu da Altılı Masa’nın toplumda umuda neden olduğunu iddia etti. “Erdoğan’a en çok zararı biz verdik” ifadelerini kullanan PKK’lı Kalkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz' sözlerine de HDP üzerinden cevap verdi. “Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP ve TİP) üzerine düşeni yapacak” dedi.

PKK elebaşından Yedili Masa’ya destek

Kandil’de Millet İttifakı için çabalayan bir diğer elebaşı Duran Kalkan. Yedili Masa’ya her türlü desteği vereceklerini söyleyen terörist Kalkan’ın “Onlarla biriz” ifadesi de dikkat çekti.

PKK Kılıçdaroğlu’nu fırsat olarak görüyor

PKK elebaşlarından Cemil Bayık, örgütün yayın organına yaptığı açıklamada AK Parti iktidarını hedef alarak Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Örgütün siyasi kanadı HDP'ye Millet İttifakı ile beraber hareket etmeleri yönünde talimatlar gönderen teröristbaşı, "Erdoğan'ın yıkılması için Yeşil Sol Parti'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adres gösterdiği adaya tüm halkımızın oy vermesi gerekiyor. AK Parti -MHP iktidarına son verme imkânı ele geçmiş durumda. Bu fırsat iyi değerlendirilmelidir” şeklinde konuştu.

Teröristbaşı Hozat: HDP’nin tutumu değerli

Terör örgütü ele başlarından Bese Hozat da HDP’nin Kandil’in siyasi uzantısı olarak hareket ettiğini destekler nitelikte konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin, "HDP'nin tutumunu değerli ve önemli buluyoruz. Bu tutumu da seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Sonrasında da çeşitli değerlendirmeler oldu. İleride kime destek vereceklerini de belirttiler. Kürt toplumunun da beklentisi budur” ifadelerini kullandı.

Alman medyasına ‘Kılıçdaroğlu’na şans’ açıklaması

Terörist elebaşlarından Roni Serdem Alman medyasına yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’na şans verilmesi gerektiğini söyledi. PKK elebaşı "Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını isterim. Kılıçdaroğlu'na bir şans vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Erdoğan yüzünden durmak bilmeyen bir savaş karşısında direniyoruz” dedi.

PKK elebaşından skandal sözler: Cumhuriyeti yıkacağız

Kemal Kılıçdaroğlu’na Kandil’den gelen bir destek mesajı da PKK’lı Sabri Ok’tan geldi. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil ettiğine dikkat çeken PKK elebaşı, “İktidarlarını sürdürmek için ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bundan dolayı AK Parti-MHP iktidarından ve Türk devletinin 100 yıllık baskıcı zihniyetinden kurtulmak için bu seçim çok önemli” şeklinde skandal sözler sarf etti.

PKK elebaşından ‘Cumhuriyeti yıkacağız’ tehdidi

PKK’lı Ok’un sözlerine benzer tehdit dolu bir açıklamayı PKK merkez komitesi üyesi Helin Ümit yaptı. Terörist elebaşı Ümit, “14 Mayıs'ta Cumhuriyeti biz yıkacağız. 15 Mayıs'ta kürdistan gerçeği ile yüzleşip yeni bir döneme gireceğiz' ifadelerini kullandı.



