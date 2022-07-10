Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.
Terörist neredeyse hedefimiz orası!
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/yEfg3mLGSh
Terörist neredeyse hedefimiz orası!