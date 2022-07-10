Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Mersin'de balkonda uyuyan kişinin telefonunun ve ayakkabılarının çalınması kamerada

Mersin'in Toroslar ilçesinde, evinin balkonunda uyuyan kişinin cep telefonunun ve ayakkabılarının çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çağdaşkent Mahallesi'ndeki evinin balkonunda uyuyan M.Y, uyandığında telefonunun ve ayakkabısının yerinde olmadığını fark etti. Evindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen M.Y, eve gelen kimliği belirsiz şüphelinin, cep telefonunu ve ayakkabısını çaldığını gördü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Y'nin şikayeti üzerine hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.