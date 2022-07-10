Gündem Kandilde tespit edilen 2 PKKlı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
ANKARA

Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kandilde tespit edilen 2 PKKlı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
Akıncı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

MSB: Altı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB: Altı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz
GÜNDEM
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz

MİT'ten Aynularap'ta operasyon: Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MİT'ten Aynularap'ta operasyon: Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi
Beş kilometrelik araç kuyruğu

Beş kilometrelik araç kuyruğu

​Tatilciler akın etti, bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor.
Kandile operasyon

Kandil'e operasyon

İki PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Sarıyerde yol çöktü

​Bir ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

​Kamyonlar ve iş makineleri suya gömüldü.

​Çamlıca Kulesine yıldırım düştüğü anlar kamerada.

Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara sağanak uyarısı.

​Esenyurt'u sel vurdu: Bakan Soylu'dan nakdi yardım müjdesi.

Tek uçuşta 20 savaş uçağını göklerde tutabiliyor.

Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını

​Havadan karadan müdahale ediliyor.

​Aralarında Almanya ve Norveç de var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.