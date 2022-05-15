MİT'ten Aynularap'ta operasyon: Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi

MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS’li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye’nin kuzeyindeki Aynularap'ta etkisiz hale getirdi.
Ayrıntılar geliyor...
MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS’li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye’nin kuzeyindeki Aynularap'ta etkisiz hale getirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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