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POLİTİKA

MİT'ten Aynularap'ta operasyon: Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi

MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS’li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye’nin kuzeyindeki Aynularap'ta etkisiz hale getirdi.

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Haber Merkezi DHA
MİTten Aynularapta operasyon: Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi
Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi

MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS’li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye’nin kuzeyindeki Aynularap'ta etkisiz hale getirdi.

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