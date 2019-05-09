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POLİTİKA

Kandil’i PKK’nın başına siz yıkacaksınız

İftarını Kara Harp Okulu’nda yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere seslenerek, “Bölücü terör örgütünün başına Kandil’i de, Sincar’ı da sizler yıkacaksınız” dedi. Münbiç ve Fırat’ın doğusunun mutlaka terörden temizleneceğini vurgulayan Erdoğan, öğrencilere hitaben “Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarımıza giderek artan tecavüz teşebbüslerini sizler durduracaksınız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi terörle kuşatmaya ve haklarımızı kullanmamızı engellemeye çalışanlar karşısında en büyük gücümüzün kahraman ordumuz olduğunu söyledi. İftarda Milli Savunma Üniversitesi öğrencilerine hitap eden Erdoğan, “Bölücü terör örgütünün başına Kandil’i de, Sincar’ı da sizler yıkacaksınız” dedi.

Kara Harp Okulu’nda Milli Savunma Üniversitesi öğrencileriyle iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin tarih boyunca hep bölgesinin ve dünyanın en iyi askeri gücü olarak varlığını sürdürdüğünü belirtti.

Türk askeri söz konusu olduğunda sayısal çoğunluğun, teknolojik donanımın asla tek başına belirleyici olamayacağını söyleyen Erdoğan, “Çünkü bizim milletimizde öyle bir yürek, öyle bir taktik zeka vardır ki, askeri mücadeleyi kazanacak bir yolu daima bulur” diye konuştu.

PARMAK ISIRTAN BAŞARILAR KAZANDIK

“Sizlerin çabaları ve gayretleri ile 15 Temmuz ihanet çetesinin peygamber ocağı olarak gördüğümüz kahraman ordumuzda yol açtığı tahribatı kısa sürede ortadan kaldırmayı başardık” diyen Erdoğan, Türk milletinin ordusuna ve askerine geçmişe nazaran çok daha büyük samimiyet ve kararlılıkla sarıldığını söyledi.

Erdoğan, “Ordumuzun 15 Temmuz sonrasında ardı ardına yürüttüğü operasyonlarda ve elde ettiği başarılarda bu büyük kucaklaşmanın çok önemli katkısı olduğuna inanıyorum. ‘Asker millet’ olarak ifade edilen bir ecdadın torunları olarak zaferlerimizle tarihe yön verdik. Öyle ki, bir zamanlar, biz de millet, hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz. Biz böyle bir milletiz, sıradan değil. Birileri tarafından hasta adam olarak yaftalandığımız dönemde dahi herkese parmak ısırtan başarılar kazandık. Sadece son bir asırda yaşadıklarımız bile ordumuzun büyüklüğünü ve gücünü göstermeye yeterlidir” ifadelerini kullandı.

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  • Terör örgütünün başına yıkacaksınız
  • Türk ordusunun son 35 yıldır terör örgütlerine dağları dar ettiğini söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Suriye’deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında, İdlib’de, Irak’ın kuzeyinde dünyayı kendine hayran bırakan zaferlere sizler imza attınız. Şimdi de inşallah en yakın zamanda Münbiç’i ve Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden sizler temizleyeceksiniz. Bölücü terör örgütünün başına Kandil’i de, Sincar’ı da sizler yıkacaksınız. Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarımıza giderek artan tecavüz teşebbüslerini sizler durduracaksınız. Sınırlarımızın her karışışında ve sınır ötesinde ülkemize yönelen her tehdidi çelik gibi sinenizde sizler karşılamaya devam edeceksiniz. Çünkü siz bu milletin tunç yüreği, çelik yumruğu, karanlığı delen gözü, geleceği kucaklayan kollarısınız. Siz kahramanlığın atıldıktan sonra bir daha dönmemek olduğuna iman etmiş, ‘ölürsem şehit kalırsam gazi olurum’ inancı ile yola çıkmış Türk askerisiniz” dedi.

Hep Hakk’ın ve haklının yanında durduk

Kahraman Türk ordusunun dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalin teminatı olmaya devam ettiğini kaydeden Erdoğan, ülkemizi terör örgütlerini kullanarak kuşatmaya, karada, denizde ve havada haklarımızı kullanmamızı engellemeye çalışanlar karşısında en büyük gücümüzün yine kahraman ordumuz olduğunu söyledi. Eski Ordu Marşı ve Harbiye Marşı’ndan örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarihi boyunca hep Hakk’ın ve haklının yanında yer alan bu kasırga milleti dün durduramadılar, inşallah bugün de yarın da durduramayacaklar. Bana sizler gibi yol ve gaza arkadaşları nasip ettiği için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır” diye konuştu.

SORUNLARI EL BİRLİĞİ İLE ÇÖZECEĞİZ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ordunun insan kaynağı yetiştirme sistemini yeniden düzenlediklerini ve Milli Savunma Üniversitesi’ni kurduklarını söyleyen Erdoğan, “Üniversitemizin kısa sürede önemli başarılara imza attığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Eksikler, aksaklıklar elbette olabilir. Bunları da en kısa sürede el birliği ile çözecek, kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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