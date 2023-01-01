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Kandil'in yolu açıldı: Sınıra 'kilit' vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı'nın düzenlendiği bölgeyi basın mensuplarına açtı. 17 Nisan 2022’de başlayan harekatta şimdiye kadar 506 terörist etkisiz hale getirilirken 575 mağara/sığınak imha edildi. Uzmanlara göre Pençe serisi operasyonlarla bölgenin güvenliği sağlandıktan sonra terör örgütü PKK’nın karargahı Kandil önünde hiçbir engel kalmıyor.
3:45 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı'nın düzenlendiği bölgeyi basın mensuplarına açtı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı'nın düzenlendiği bölgeyi basın mensuplarına açtı.

Sınır güvenliğini sağlamak ve PKK’lı teröristlerin kökünü kazımak için Irak’ın kuzeyinde Parasiya dağı ile Zap suyu ve Şemdinli çayı arasındaki bölgede 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit Harekatı devam ediyor. Birleşmiş Milletler hukukundan doğan haklarını kullanan TSK, sınırın sıfır noktasında ve Irak’ın kuzeyinde kurduğu askeri üs bölgeleriyle ülke sınırlarını terör tehdidinden uzak tutuyor.

MİLLİ SİLAH SİSTEMLERİ KULLANILIYOR

Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Harekatın gerçekleştirildiği bölgeye en hakim noktalardan 2 bin 50 rakımlı Gezgin Tepe ile 2 bin 300 rakımlı Geyik Tepe üs bölgelerine giden basın mensupları, Mehmetçiğin terörle mücadelesine şahit oldu. Mehmetçiğin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen özveriyle yürüttüğü harekatta, modern keşif gözetleme sistemleriyle tespit edilen sınırı geçme çabasındaki teröristler, yerli ve milli silah sistemleriyle etkisiz hale getiriliyor.

15 BİN SAAT UÇTULAR

Harekat süresince yaklaşık 15 bin saat uçuş gerçekleştirilen insansız hava araçları (İHA), silahlı insansız hava araçları (İHA) ve taarruzi insansız hava araçları (TİHA) da etkin şekilde kullanılıyor. Teröristlerle mücadelesini bir adım bile geri atmayarak kahramanca sürdüren Mehmetçik, harekat kapsamında bugüne kadar 506 teröristi etkisiz hale getirdi, 575 mağarayı imha etti, 2 bin mayın/el yapımı patlayıcı, yaklaşık 1200 silah ve 540 bin mühimmat ele geçirdi. Uzmanlara göre Pençe serisi operasyonlarla bölgenin güvenliği sağlandıktan sonra terör örgütü PKK’nın karargahı Kandil önünde hiçbir engel kalmıyor.

BÖLGE EMNİYETE ALINDI

2’nci Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Ercan Şen, harekatın yapıldığı bölge hakkında bilgi verdi. Teröristlerin, “Kimsenin giremeyeceği, girse de çıkamayacağı” iddiasıyla “Cehennem Tepesi” olarak adlandırdıkları Meluni Dağı’nda teröristlerin kullandığı 47 mağara ve sığınağın tespit edildiğini belirten Şen, bu bölgede 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 2 teröristin de teslim olduğunu ifade etti. Daha önce sözde Avaşin bölgesinde Pençe-Yıldırım, sözde Metina bölgesinde Pençe-Şimşek harekatlarının yapıldığını hatırlatan Şen, “Pençe-Kilit Harekatının da düzenlenmesiyle bu bölge adeta kilitlenmiş ve emniyet altına alınmıştır” dedi.

GİRİLEMEZ DENİLEN HER YERE GİRDİK!

Şen, şunları kaydetti: “Pençe-Kilit Harekatı öncesi Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye tanksavar, havan, füze, roket, keskin nişancı, dron ve maket uçakla 900’ün üzerinde taciz ve sabotaj gerçekleştirilmiştir. Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik saldırıları bertaraf etmek, sınır hattının emniyetini sağlamak maksadıyla başlayan Pençe-Kilit Operasyonu ile tüm terör inlerine girilmiş, mağara ve inleri teröristlerin başlarına yıkılmıştır. Kahraman komandolarımız bu bölgenin emniyetini almış ve halen operasyonlara devam etmektedir. Neticede ‘Girilemez’ denilen her yere girdik, ‘Ulaşılamaz’ denilen her noktaya ulaştık.”

Bizleri hiçbir şey yıldıramaz

Harekat kapsamında operasyona giden timin komutanı üsteğmen yürütülen mücadeleyi şu sözlerle anlattı: “Hain teröristler ve onları destekleyenler iyi bilsinler, bizleri hiçbir şey yıldıramaz. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar inlerine girmeye devam edeceğiz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla mücadelemiz sürecek. Türk komandolar olarak bizim anlayışımız budur. Milletimiz rahat olsun, dualarını bizden esirgemesinler.”

İlk müdahale sahra hastanesinde yapılıyor

Operasyonda yaralanan askerlerin ilk müdahaleleri ise Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle açılan Işıklı Seyyar Sahra Hastanesi’nde yapılıyor. Alanında uzman hekimler ile yardımcı sağlık personelinin görev yaptığı hastanede modern tıbbi cihazlar yer alıyor. Hayati müdahaleleri burada yapılan yaralılar, daha sonra en yakın hastaneye ulaştırılıyor.

#TSK
#PKK
#Irak
#Pençe-Kilit
#MSB
#Terör
2 gün önce
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Kandil'in yolu açıldı: Sınıra 'kilit' vuruldu
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