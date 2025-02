Kandilli'den tsunami senaryosu: Türkiye'ye 1 saatte ulaşır

Özel, bölgede yaşanan depremleri an be an takip ettiklerini belirterek, “Biz, özellikle Kandilli Rasathanesi olarak sadece deprem değil, eğer orada büyük bir deprem olursa kıyılarımıza ulaşabilecek tsunami bir dalgası oluşturması açısından da inceliyoruz” diye konuştu.Yaklaşık bin 260 tane depremin çözümünü yaptıklarını söyleyen Özel “Bunların yüz tanesi de 4’ten büyük depremler. Büyük bir kırılma veya patlama olabilir mi? Bu hepimiz açısından bilinmeyen bir şey ancak yakından izleniyor” dedi.