Kandilli'den tsunami senaryosu: Türkiye'ye 1 saatte ulaşır

Yunanistan’ın Santorini Adası çevresindeki sismik hareketlilik sürüyor. Bölgede yaşanabilecek büyük bir deprem, Ege’deki tsunami tehdidini bir kez daha gündeme getirdi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, yaşanabilecek 7,5 ve 7,7 büyüklüğünde herhangi bir depremin tsunami oluşturması durumunda dalgaların Türkiye’nin kıyılarına ulaşmasının yaklaşık bir saat süreceğini söyledi.

YAKINDAN TAKİP

Özel, bölgede yaşanan depremleri an be an takip ettiklerini belirterek, “Biz, özellikle Kandilli Rasathanesi olarak sadece deprem değil, eğer orada büyük bir deprem olursa kıyılarımıza ulaşabilecek tsunami bir dalgası oluşturması açısından da inceliyoruz” diye konuştu.Yaklaşık bin 260 tane depremin çözümünü yaptıklarını söyleyen Özel “Bunların yüz tanesi de 4’ten büyük depremler. Büyük bir kırılma veya patlama olabilir mi? Bu hepimiz açısından bilinmeyen bir şey ancak yakından izleniyor” dedi.

TEHLİKELİ FAYLAR BULUNUYOR

Ege Denizi’ndeki depremlerin tektonik bir yapı sergilediğini aktaran Özel, söz konusu alanın tsunami açısından daha tehlikeli düşey fayların olduğu bir bölge bulunduğunu dile getirdi. Tsunami yaşanması için 7 büyüklüğünün üzerinde bir deprem olması gerektiğini vurgulayan Özel, “Bu olduğu takdirde kıyılarımıza ulaşması 1 saat sürüyor. Yarım ya da bir metre arası bir su yükseltisi oluşturabilir” dedi. Özel, “Biz bu konuda çalışmalarımızı yaklaşık 10 yıldır sürdürüyoruz. sürekli olarak Ege kıyılarımızda su seviyesini ölçüyoruz ve bugünlerde bunu da sıklaştırdık” diye konuştu.

AKTİF FAY VE VOLKANİZMA VAR

ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi Üyesi Doç. Dr. Atilla Arda Özacar depremlerin 7 şiddetlerini bulması durumunda tsunami riskinin yükseleceğini belirtti. Özacar, “1956 depremi 7'den daha büyük bir depremdi ve tsunami meydana getirdi. O yüzden burası tsunami anlamında, aktif fayların aktivitesi anlamında çok yoğun bir bölge, dikkatlice takip edilmesi lazım” dedi.

METRELERCE DALGA OLMAZ

ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi emekli üyesi de olan Prof. Dr. Yalçıner de tsunami meydana gelmesi durumunda okyanuslarda olan, Japonya ve Endonezya'daki gibi 30'lar, 40'lar mertebesinde metrelerce yükselen dalgalar olmayacağını söyledi.

KÜLLERİ GELEBİLİR

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki de “Bu bölgede 7 üstü depremler meydana gelebilir. Bu şiddette bir deprem olursa Türkiye'den de hissedilir ama hasar olacağını zannetmiyorum" dedi. Moriwaki, Santorini’de volkanik patlama olasılığının Türkiye üzerinde çok büyük bir etkisi olmayacağını ancak küllerin gelebileceğini dile getirdi.







