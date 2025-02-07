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Yunanistan'dan deprem önlemi: OHAL ilan edildi

Yunanistan'dan deprem önlemi: OHAL ilan edildi

09:587/02/2025, Cuma
AA
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Adaya asker gönderilecek.
Adaya asker gönderilecek.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Santorini Adası'nda olağanüstü hal ilan etti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Ege'de son günlerdeki yoğun sismik hareketlilikten etkilenen Santorini'de 1 Mart'a kadar olağanüstü hal uygulanmasına karar verdi.


Öte yandan, Atina'dan Ada'ya giden uzman ekip, binalarda inceleme başlattı. Uzmanlar, sık yaşanan sarsıntılar nedeniyle heyelan tehlikesine dikkati çekerek, bölge sakinlerinden dikkatli olmalarını istedi. Santorini'nin 10 gün içinde 7 bin 700'ün üzerinde küçük depremle sarsıldığı belirtildi. Olası büyük depreme karşı tedbir amaçlı Ada'ya ekstra asker, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#DEPREM
#olağanüstü hal
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#YUNANİSTAN

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