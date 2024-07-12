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Kandıra'daki bazı sahillerde denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Babalı, Dikili, Tuzağzı ve Uzunkum sahillerinde bu hafta sonu denize girmek yasaklandı.

17:03 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 17:04 - 12/07/2024 Cuma
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Kandıra'da geçen hafta iki gün arayla denize giren Ferhat Y., Ertuğrul Kubilay ve arkadaşı Mustafa Özdemir hayatını kaybetmişti. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada hafta sonu olumsuz deniz koşulları nedeniyle yeni karar alındı.


Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, sahillerdeki denize girme yasağı 13 Temmuz Cumartesi ve 14 Temmuz Pazar günleri boyunca geçerli olacak.

Hafta sonu 4 plaj yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliği için cankurtaran hizmeti verilen bölgeler dışında denize girmemeleri ve mantar dubalar içinde denize girmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Sahil güvenlik ekipleri, vatandaşların güvenliği için sürekli olarak denetimlerini sürdürecek.



#Kocaeli
#Kandıra
#Denize Girme Yasağı
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