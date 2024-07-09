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Sakarya'da yasağa rağmen denize girenlere idari para cezası

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize girmenin yasak olduğu 7-8 Temmuz tarihleri arasında uyarılara rağmen denize giren 30 kişiye Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kişi başı 2 bin 52'şer TL idari para cezası kesildi.

17:37 - 9/07/2024 Salı
DHA
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın sahil kenti Karasu'da geçen pazar ve pazartesi günü bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle tüm sahil şeridinde denize girmek yasaklandı.


Sahil Güvenlik ekipleri de sahilde devriye atarak vatandaşları boğulmalara karşı denize girmemeleri konusunda uyardı. Yasağa rağmen denize girenlere ekipler tarafından idari para cezası kesildi.


7 Temmuz'da 7 kişiye, 8 Temmuz'da da 23 kişiye olmak üzere toplam 30 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere olmak üzere 61 bin 560 lira ceza yazıldı.


Kesilen cezaların Karasu Kaymakamlığı tarafından onaylandığı belirtildi.


#Sakarya
#Karasu
#olumsuz hava koşulları
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