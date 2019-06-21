Kanlı plan böyle çöktü

25-26 Şubat 2017’de Mardin’de tespit edilen PKK sığınağında, toprağa gömülü halde bulunan dijital materyallerin içinde teröristlere ait sicil bilgileri ve örgüt hücre evlerinin adresleri ele geçirilmişti. İstanbul'da olduğu düşünülen bazı teröristlere ait bilgi ve adresler İstanbul Emniyeti ile paylaşıldı. Hücre evlerini takipe alan polis, iki buçuk yıl kimsenin uğramadığı adreslerde 18 Haziran günü hareketlilik belirledi.

PETN ONLARA TESLİM EDİLECEKTİ

Düğmeye basan İstanbul polisi, Muş ve Kocaeli’de birer adresin de bulunduğu 9 hücre evine baskın düzenledi. Biri PKK'nın dağ kadrosundan olan ve eylem hazırlığı yaptığı değerlendirilen 6 terörist gözaltına alındı. Detaylı incelemede teröristlerin derin bağlantıları da ortaya çıkarıldı. Yakalanan PKK'lıların, 2018'de Mardin'de ele geçirilen 250 kg PETN patlayıcı ile bağlantılı oldukları tespit edildi. Patlayıcıların İstanbul'da teslim edileceği kişilerin bu teröristler olduğu belirlendi.