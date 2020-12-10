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Gündem Kanserim, artık çalışmak istemiyorum dedim Bodrumdaki cinayetin detayları ortaya çıktı
MUĞLA

'Kanserim, artık çalışmak istemiyorum' dedim: Bodrum'daki cinayetin detayları ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tartıştığı eşi Vedat D.'yi (38) meyve bıçağı ile çocuklarını gözü önünde 22 yerinden bıçaklayarak öldüren Şerife D. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayın detayları da ortaya çıktı. Yaşlı bir çifte bakıcılık yaptığı ve iki ay önce rahim kanserine yakalandığı öğrenilen kadının polisteki ifadesinde, "Hastayım, artık çalışmak istemiyorum' dedim. Aramızda tartışma çıktı. Bir anlık öfkeyle meyve bıçağı ile saldırıp, öldürdüm" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın adliyeye sevk edildi.
Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın adliyeye sevk edildi.

Bodrum'da yaşlı bir çifte bakıcılık yapan 3 çocuk annesi Şerife D ile aşçı olan eşi Vedat D. arasında, iddiaya göre, dün saat 21.00 sıralarında, Yahşi Mahallesi, Defne Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şerife D., mutfaktan aldığı meyve bıçağı ile çocuklarının gözü önünde eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Vedat D., vücudunun 22 yerine aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, gürültüleri duyan komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Vedat D. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gözü dönen üç çocuk annesi dehşet saçtı: Çocuklarının yanında eşini 22 yerinden bıçakladı
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Bodrum’un Yalı Mahallesi Defne sokakta oturan 38 yaşındaki Şerife Demir ile 38 yaşındaki Vedat Demir henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşadı.
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Bir anda cinnet getiren Şerife Demir eline aldığı bıçakla 3 çocuğunun gözleri önünde eşi Vedat Demir’i bıçaklamaya başladı.
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22 bıçak darbesi alan adam evin salonunda yere yığıldı. Demir’in çocukları ve komşuları 112 acil ekiplerini arayarak yardım istedi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demir’i ilçede bulunan özel bir hastaneye götürdü. Yolda kalbi duran 3 çocuk babası Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Şerife Demir’i gözaltına aldı.
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Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet savcısı cinayetin işlendiği evde incelemelerde bulundu.
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Demir’in cansız bedeni ise kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp kurumuna gönderildi.
Gözü dönen üç çocuk annesi dehşet saçtı: Çocuklarının yanında eşini 22 yerinden bıçakladı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi kadın kocasını 22 bıçak darbesiyle öldürdü.


Polis, olayın ardından Şerife D.'yi gözaltına aldı. Vedat D.'nin cesedi ise Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yaşamını yitiren Vedat D.'nin kanında alkol ve uyuşturucuya rastlandığı öğrenildi.

DHA
Vedat D. yaşamını yitirdi.

'MEYVE BIÇAĞI İLE SALDIRDIM'

  • Gözaltına alınan Şerife D.'nin polise verdiği ifadede, 2 ay önce rahim kanserine yakalandığını belirtip, "Hastayım, artık çalışmak istemiyorum' dedim. Aramızda tartışma çıktı. Bir anlık öfkeyle meyve bıçağı ile saldırıp, öldürdüm" dediği öğrenildi. Şerife D., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, çiftin 5, 10 ve 15 yaşındaki 3 çocukları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.

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