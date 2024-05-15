MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son dönemde Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki görevden almalar üzerine başlatılan tartışmaların hedefinde Cumhur İttifakı ve Türkiye'nin olduğunu belirtti. Bahçeli, MHP Meclis Grubu’nda konuştu. Bahçeli'nin gündeminde Ankara Emniyeti’ndeki görevden almalar vardı. Bahçeli, "Birkaç emniyet müdürünün görevden alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Kanun dışı ilişki ağının farkındayız. Hedef Cumhur İttifakı ve Türkiye'dir" dedi.

15 TEMMUZ GECESİNE BAKIN

Bahçeli, "Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş, hepsine göstermek, hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur" diye konuştu. Bahçeli, şunları söyledi: Bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp aynı zamanda emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir. Bu kan içen vampirlerin aklını başına alması, etrafımızda iftira ve ihanet duvarı örmeye kalkışmalarının ağır sonuçları olacağını bilmeleri, akıbetleri için 15 Temmuz gecesine dikkatle bakmaları ikaz ve ihtarımdır.

HEPSİNİ TAKİP EDİYORUZ

Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı taşırmasınlar. Maşa kullanıp sütre gerisine saklananların hepsini takip ediyoruz. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun. Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkarlık yapan kim varsa haindir, Haşhaşi'dir, emniyet, yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş, hepsine göstermek, hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur.

SOYKIRIMIN BAHANESİ OLAMAZ

(İsrail’in Gazze saldırıları) Soykırımın bahanesi olamaz. 35 bin insanın cinayeti örtbas edilemez. Geçen hafta başında, Hamas; Katar, Mısır, ABD ve Birleşmiş Milletler garantörlüğünde ateşkes teklifini kabul ettiğini açıklamasına rağmen, Netanyahu'nun Refah'taki masumlara saldırması en hafif tabirle alçaklıktır. Türkiye atılgan, ahlaklı, sabırlı ve akıl dolu cesur politikalarıyla Filistinli kardeşlerimizin duacısı ve destekçisidir.

Eurovision ahlaki çöküş

Bahçeli, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi şarkıcı Nemo'nun LGBT temalı sahne kıyafetini de eleştirdi. Bahçeli, "İsrailli şarkıcıya itirazlar yoğun olsa da, sonuç alınamamıştır. Sanattan daha çok siyasi içerikli bahse konu yarışmanın ahlaki çöküş propagandasına dönüşmesi, erkekle kadın arasında kalmış üçüncü bir türün tedavüle çıkması kokuşmuşluğun boyutlarını göstermesi bakımından ibret levhası olmuştur. Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Batı’nın çürüyen toplum ve kültür yapısı adeta sahne almıştır" dedi.

Türkiye 1982 Anayasası’ndan kurtulacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yeni anayasa çalışmaları kapsamında ziyarette bulundu. Görüşmenin ardından Bahçeli açıklama yapmazken, Kurtulmuş'u asansör kapısına kadar uğurladı. Türkiye'nin 1982 Anayasası’ndan kurtulacağını ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye'de bu konuda benim de yapıcı bir fikrim var diyen herkesin fikirlerine açık bir süreci yöneteceğiz" diye konuştu.

SÜREÇ HERKESİN FİKİRLERİNE AÇIK

“Son derece verimli son derece faydalı Türkiye'nin geleceğine ilişkin görüşlerimizi paylaştığımız bir görüşme oldu” diyen Kurtulmuş, şunları söyledi: “Başından itibaren ifade ettiğim gibi ben bu süreci açık, şeffaf; herkesin görüşlerini açık ve net bir şekilde paylaştıkları sadece Meclis'te grubu bulunan partilerin değil grubu bulunmayan partilerin de üniversitelerin yargı camiasının sivil toplum kuruluşlarının velhasıl Türkiye'de ‘bu konuda benim de yapıcı bir fikrim var’ diyen herkesin fikirlerine açık bir süreci yöneteceğiz. Sözde karar da Meclis'indir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli üyeleri anayasa ile ilgili oylamayı yapacaklar ve ümit ediyoruz ki Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye'ye kavuşacaktır.”











