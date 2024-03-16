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Kapalıçarşı’ya daha çok turist gelecek

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (BB) Başkan Adayı Murat Kurum, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 16/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 04:35 - 16/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Murat Kurum vatandaş ile fotoğraf çektirdi.
Murat Kurum vatandaş ile fotoğraf çektirdi.

Vatandaş ve esnaf tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Kurum, yanına gelen turistlerle de fotoğraf çektirdi. Esnaf, Kapalıçarşı ve Eminönü çevresinde yaşanan otopark sorunun çözümünü Murat Kurum’dan talep etti. Göreve gelir gelmez bunun için çalışacağını belirten Kurum, “Kapalıçarşı’nın otoparkını göreve gelir gelmez çözeceğiz. Turistlerimiz buraya güvenle gelecek. Daha fazla gelecek. Esnafımız mutlu olacak. Hızlı bir şekilde çözeceğiz, merak etmeyin” dedi. Kurum’a ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti.


#politika
#Murat Kurum
#Cumhur İttifakı
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