Kapalıçarşı’ya daha çok turist gelecek

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum "Kendi işinizi kurmanız, okul hayatınızda özgürce hareket edebilmeniz için gerekli tüm destekleri sunacağız. Tüm üniversite öğrencilerimize bu yıl 10 bin lira olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği vereceğiz. Sizlere ulaşımda öğrenci tarifesine ek yüzde 40 daha indirim yapacağız. Belediyemizin kültür, sosyal ve spor tesisleri yüzde 50'ye varan indirimlerle emrinizde olacak. Memleketinize giderken yılda iki kez otobüs biletinizin yarısını ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.