Gündem Kapıya sıkışan çocuk öldü, baba gözyaşlarına boğuldu
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Kapıya sıkışan çocuk öldü, baba gözyaşlarına boğuldu

Kapıya sıkışan çocuk öldü, baba gözyaşlarına boğuldu

Adana'da Ömer El Mahmud (5), otomatik kapı ile demir direk arasına sıkışarak, hayatını kaybetti. İhbarla gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan anne fenalaşırken baba, yığılıp kaldığı yol ortasında uzun süre gözyaşı döktü.

Haber Merkezi DHA
Başı sıkışan oğlu hayatını kaybetti, baba gözyaşlarına boğuldu.
Başı sıkışan oğlu hayatını kaybetti, baba gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Mahmud Ailesi, bir çiftlikte çalışmaya başladı. Baba Halıd El Mahmut (34) sabah saatlerinde motosikletiyle, otomatik demir kapıyı açıp, çiftlikten ayrıldı. Bu sırada bahçede oynayan Ömer El Mahmud ise kapıya koştu.

AA
Adana'da kapıya sıkışan çocuk öldü.
  • Ancak küçük çocuk otomatik kapanan kapı ile demir direk arasında sıkıştı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

AA
Haberi alan anne fenalaşırken baba, yığılıp kaldığı yol ortasında uzun süre gözyaşı döktü.

Haberi alır almaz eve dönen babanın feryatları yürekleri yaktı. Anne Iman Ali El Kerru da fenalaştı. Çifti, vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

AA
Küçük çocuk otomatik kapanan kapı ile demir direk arasında sıkıştı.

Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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