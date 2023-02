Kar geliyor: İstanbul’da cumartesi akşamından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor

İstanbulluların özlemle beklediği kar yağışı önceki gece yüzünü gösterdi. Anadolu Yakası’nda bulunan Aydos Ormanı, Çamlıca Tepesi gibi yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sonrası yürüyüşe çıkan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi. Hayri Demirtaş, “Şubatın 1’i bugün güzel bir kar yağıyordu, bu karı da bekliyorduk. Beklediğimiz için arkadaşlarla durduk bir fotoğraf çektirelim dedik” dedi. Nuri Alkan, “Daha yoğun bir şekilde yağacağını düşünüyorum. Biraz geç geldi, iklimlerle alakalı bir şey. Bu güzel karı görmek gerçekten mutlu etti İstanbullu olarak. Her sene olduğu gibi yine Yakacık’a düştü. Her yıl burada fotoğraf çektiririz. Bu sene de nostalji olsun diye durduk umarım barajlarımız dolar, her yıl olduğu gibi su sıkıntısız İstanbul görürüz” diye konuştu. Kar yağışına Taksim Meydanı’nda denk gelen vatandaşlar da lapa lapa yağan kar görüntülerini kayıt altına aldı.