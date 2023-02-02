Kar geliyor: İstanbul’da cumartesi akşamından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor

İstanbulluların özlemle beklediği kar yağışı önceki gece yüzünü gösterdi. Anadolu Yakası’nda bulunan Aydos Ormanı, Çamlıca Tepesi gibi yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sonrası yürüyüşe çıkan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi. Hayri Demirtaş, “Şubatın 1’i bugün güzel bir kar yağıyordu, bu karı da bekliyorduk. Beklediğimiz için arkadaşlarla durduk bir fotoğraf çektirelim dedik” dedi. Nuri Alkan, “Daha yoğun bir şekilde yağacağını düşünüyorum. Biraz geç geldi, iklimlerle alakalı bir şey. Bu güzel karı görmek gerçekten mutlu etti İstanbullu olarak. Her sene olduğu gibi yine Yakacık’a düştü. Her yıl burada fotoğraf çektiririz. Bu sene de nostalji olsun diye durduk umarım barajlarımız dolar, her yıl olduğu gibi su sıkıntısız İstanbul görürüz” diye konuştu. Kar yağışına Taksim Meydanı’nda denk gelen vatandaşlar da lapa lapa yağan kar görüntülerini kayıt altına aldı.

Meteoroloji uzmanları ise asıl kar yağışı için gelecek haftayı işaret etti. Cumartesi akşamından itibaren İstanbul için daha kuvvetli bir kar yağışı beklenirken pazar ve pazartesi günü yer kar örtüsü oluşabileceği tahmin ediliyor. Bu anlamda yetkililer ulaşımda oluşabilecek aksaklıklara karşı şimdiden hazır içinde. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’da kış tatbikatı düzenlendi. Merkezden verilen talimat ile 784 kar küreme aracı harekete geçti. İlçe belediyeleri de yollarda tuzlama çalışması yaptı.

TÜRKİYE’YE BEYAZ ÖRTÜ

Ankara da önceki gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Gece hafif bir şekilde etkili olan yağış, sabahın ilk saatlerinde şiddetini artırdı. Özellikle Ankara’nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı, Çankaya ilçesinde bulunan bazı ara sokakları olumsuz etkiledi. Etkili olan yağış görülmeye değer manzaralar oluştururken, özellikle ara sokaklarda çevre sakinlerinin ve sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Özlemle karı bekleyen bir diğer il de Bursa’ydı. Şehir merkezinde etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Türkiye’nin diğer illeri de kar yağışıyla beyaza büründü. Karadeniz köylerinin birçoğunda kalın kar örtüleri oluşurken yağışın tadını çıkaranlar yarıyıl tatilindeki çocuklar oldu. Kış turizm destinasyonları da kar mutluluğunu yaşayanlardandı. Kocaeli’deki Kartepe’de kar kalınlığı 26 santimetreye ulaştı. Sakarya da kara kışa girdi.



