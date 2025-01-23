Kar görmek istemişlerdi: Faciada hayatını kaybedenlerden geriye hikayeleri kaldı

Türkiye'yi yasa boğan otel yangınında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanırken, faciadan geriye yürek burkan hikayeler kaldı. Grand Kartal Otel, yarıyıl tatilini çocuklarıyla geçirmek isteyen onlarca ailenin acı sonu oldu.
Kartalkaya’da otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 79 kişiden geriye yürek burkan hikayeleri kaldı. Yarıyıl tatilinde çocuklarıyla güzel vakit geçirmek isteyen aileler, hiç ummadıkları acı sonla hayata veda etti.
Bolu’daki yangın faciasında tatil için İzmir'den giden 4 kişilik Suyolcu ailesinin de sömestr tatilin fırsat bilip, özellikle kış tatilini seven çocuklarının isteği üzerine Kartalkaya'ya gittikleri öğrenildi. Ailede anne Müge Suyolcu (41) ile kızı Pera Suyolcu (10) hayatını kaybederken baba Yavuz Suyolcu (42) ile oğlu Göksel Derin Suyolcu (12) kurtuldu.
GENÇ AŞÇILAR HAYATINI KAYBETTİ
Faciada hayatını kaybedenler arasında gastronomi bölümünden yeni mezun olarak işe başlayan 25 yaşındaki aşçı Esra Nazik de vardı. Kızının cenazesini teslim alan baba Süleyman Nazik, “Kızım daha çok gençti” diyerek yas tuttu. Otelde yeni işe başlayan bir diğer genç kadın da Eslam Uyanık idi. 27 yaşındaki aşçı gencin restoranda çalıştığı öğrenildi. Erciyes Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan Uyanık'ın yılbaşı öncesi, yangının çıktığı otelde aşçı olarak göreve başladığı öğrenildi. Yangın sırasında Uyanık'ın otelin 12'nci katında olduğu belirtildi.
AİLE FOTOĞRAFLARI KALDI
Yangında Adanalı Mert ve Duygu Doğan çiftinin çocukları Mavi ve Doğa Doğan'la birlikte hayatını kaybettiği öğrenildi. Yabancı bir firmanın Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Mert Doğan'ın, ailesiyle İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gittikleri öğrenildi. Yangında Keşanlı iş insanı Şaban Filiz’in kızı Burcu Filiz Güngör, damadı Kıvanç Güngör, torunları Pelin ve Kerem Güngör de hayatını kaybetti. Aileden geriye mutlu fotoğrafları kaldı.
DAHA HAYATIN BAŞINDAYDILAR
Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın da yangında hayatını kaybetti. Fenerbahçe Kulübü, 2014 doğumlu sporcularından Vedia Nil Apak ve annesinin de yangında hayatını kaybettiğini açıkladı. Otel yangınında son bulan ailelerden biri de nöroloji uzmanı Dr. Ahmet ve eşi Habibe Çetiz’in ailesi oldu. Sömestr tatili için ailecek Kartalkaya’ya giden Çetiz çifti ve yaşları 9 ila 11 arasında değişen 3 çocuğu acı şekilde can verdi. Tatil için İzmir’den giden Dr. öğretim üyesi Kübra Tonguç Altın ile 4’üncü sınıfa giden kızı Alya Altın hayatını kaybetti.
YENİDEN İÇERİ GİRDİLER
Yangında tıp fakültesi son sınıf öğrencisi intörn Yiğit Gençbay ve aynı odada kaldığı arkadaşı makine mühendisi Alp Mercan (25) hayatını kaybetti. Mercan ile birlikte otelin 2'nci katında konakladığı öğrenilen Gençbay’ın yangının başlarında otelden çıktığı; ancak yardım çağrıları üzerine mahsur kalanlara yardım etmek için tekrar içeri girdiği ve bu sırada hayatını kaybettiği iddia edildi.
Siz ne güzel insanlardınız
- Yangında Gültekin ailesinden 14 kişi hayatını kaybetti. Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Güner'in kızı Zehra Sena Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çocukları Muhammet Selim Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, Sümeyye Güner (Çiftin koruyucu ailesi olduğu çocuk), Bilal Gültekin’in kardeşleri Enes Gültekin ile Rümeysa Gültekin ve diğer 6 yakını, okulların tatile girmesinden dolayı Kartalkaya’ya gitti. THY çalışanı Zehra Gültekin’in yangın sırasında annesini arayıp helallik istediği ortaya çıktı. Ayrıca Gültekin çiftinin Uygur Türkü küçük bir kızın koruyucu ailesi olduğu belirtildi. Gültekin’in komşusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Siz ne güzel insanlardınız. Hepimiz şahidiz güzel komşum, şahidiz” ifadelerini kullandı. İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Enes Gültekin için de tören yapıldı.
Babasıyla konuşup camdan atladı
- Yangın sırasında babasıyla görüntülü konuştuktan sonra 12’nci kattan atlayan 25 yaşında Şevval Şahin ağır yaralandı. Otelde garsonluk yapan Şahin’in yangın sırasında babası Erdal Şahin'i görüntülü aradığını ve aşağıya atlama kararını onunla konuşurken verdiği öğrenildi. Bartın’da yaşayan Şahin, 1,5 ay önce Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başladı. Şahin’in tedavisi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde sürüyor.
Bana göz kulak olacaktı
- Yangında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu'nun cenazesi, memleketi Mardin'de toprağa verildi. Kızının otelde hemşirelik yaptığını, yaklaşık 40 gün önce Bolu'ya geldiğini belirten baba Hasan Ermanoğlu, kızıyla farklı otellerde çalıştıklarını anlattı. Ermanoğlu, "03.30 civarında yangın çıkmış, 04.00'te haberini aldım. Oraya gidinceye kadar aşağı atlamıştı. Ambulansta müdahale ettiler ama bir şey yapamadılar" dedi. Kızının hatırladığı kadarıyla 12. katta olduğunu söyleyen Ermanoğlu, kızının kendisiyle aynı otelde çalıştıktan sonra 15 gün önce yangının çıktığı otele geçtiğini ifade etti. Ermanoğlu, şunları kaydetti: "Kalp rahatsızlığım var. Zaten benim için oraya geldi. Ben gelmesini istemiyordum ama bana, 'Baba sana göz kulak olmak için geleceğim.' demişti. KPSS'ye de bu sene girmişti. Ataması olmayınca, 'Yanına geleceğim' dedi."
Dünyadan taziye mesajı yağdı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için dünyanın dört bir yanından taziye mesajları geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot taziye mesajı paylaştı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise sosyal medya hesabından Almanca ve Türkçe yaptığı paylaşımda, "Düşüncelerimle, yaşamlarını yitirenlerin ailelerinin ve yakınlarının yanındayım. Yaralılara acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Almanya, Ukrayna, İsveç, Polonya, İtalya, Rusya, Fransa, Kosova, Macaristan, Yunanistan, İngiltere, İran, ABD, İrlanda, Hollanda, Çin, İspanya, Ermenistan, Suudi Arabistan, Fas, Finlandiya büyükelçilikleri sosyal medya hesaplarında baş sağlığı mesajı paylaştı. AB ve BM Türkiye temsilcileri de taziye mesajı gönderdi.