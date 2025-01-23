Kar görmek istemişlerdi: Faciada hayatını kaybedenlerden geriye hikayeleri kaldı

Yangında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu'nun cenazesi, memleketi Mardin'de toprağa verildi. Kızının otelde hemşirelik yaptığını, yaklaşık 40 gün önce Bolu'ya geldiğini belirten baba Hasan Ermanoğlu, kızıyla farklı otellerde çalıştıklarını anlattı. Ermanoğlu, "03.30 civarında yangın çıkmış, 04.00'te haberini aldım. Oraya gidinceye kadar aşağı atlamıştı. Ambulansta müdahale ettiler ama bir şey yapamadılar" dedi. Kızının hatırladığı kadarıyla 12. katta olduğunu söyleyen Ermanoğlu, kızının kendisiyle aynı otelde çalıştıktan sonra 15 gün önce yangının çıktığı otele geçtiğini ifade etti. Ermanoğlu, şunları kaydetti: "Kalp rahatsızlığım var. Zaten benim için oraya geldi. Ben gelmesini istemiyordum ama bana, 'Baba sana göz kulak olmak için geleceğim.' demişti. KPSS'ye de bu sene girmişti. Ataması olmayınca, 'Yanına geleceğim' dedi."