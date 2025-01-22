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Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi

Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi

07:4322/01/2025, Çarşamba
DHA
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Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan ve 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciası nedeniyle Türkiye'de 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından bayraklar yarıya indirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün Grand Kartal Otelde çıkan ve 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciası tüm yurtta vicdanları sızlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada yangın nedeniyle 1 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. 

Milli yas ilanının ardından yurt genelinde kamu binalarında ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya indirildi.  

#Bolu
#Kartalkaya
#Milli yas

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