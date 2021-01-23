Kar yağışları geri geliyor: Yurt genelinde etkili olacak

Yurt genelinde geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı, son birkaç gündür yerini güneşli havalara bıraktı. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin üstüne çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının yeniden düşeceğini ve kar yağışlarının etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji'nin yayımladığı tahmin raporuna göre, hafta başından itibaren başlayacak yağışlar, hafta sonuna kadar tüm yurtta etkili olacak.

Perşembe gününden itibaren kara dönüşecek

Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in batı bölgelerinde kar yağışı bekleniyor.

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Yağışların perşembeden itibaren kara dönüşeceği tahmin ediliyor.