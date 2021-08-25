Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında 141 yeni atama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yeni atamalar gerçekleştirildi. Kararname ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında 141 general ve amiralin atamaları tamamlanmış oldu.

Haber Merkezi 25 Ağustos 2021, 07:18 Son Güncelleme: 25 Ağustos 2021, 07:32 İHA