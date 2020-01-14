Gündem Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu 27si astsubay, 4ü mahrem imam olduğu belirlendi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 27’si astsubay, 4’ü mahrem imam olduğu belirlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 27’si astsubay, 4’ü mahrem imam olmak üzere 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 22’si yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 27’si astsubay, 4’ü mahrem sorumlu olmak üzere 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 22’si yakalandı.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ’nün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda örgüt ile irtibatı tespit edilen 4’ü aktif, 7’si ihraç, 9’u emekli, 2’si istifa, 2’si naklen tayin ve 3’ü malul olmak üzere 27 astsubay ile askeri mahrem yapı içerisinde bulunduklarına dair tespitte bulunulan 4 sivil mahrem sorumlu hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.

49 ilde FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına operasyon: 176 askere yakalama kararı
GÜNDEM
49 ilde FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına operasyon: 176 askere yakalama kararı

FETÖ CHP'nin eseri
GÜNDEM
FETÖ CHP'nin eseri
Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyecekler

Düşmemizi bekleyenler
daha çok bekleyecekler

​MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
İnsanlık İdlibde büyük bir sınav veriyor

İnsanlık İdlib'de büyük bir sınav veriyor

Sığınmacılar, çöplerle ısınıyor, yağmur suyu içiyorlar.
İstanbulda engelli raporu operasyonu

İstanbul'da
'engelli raporu' operasyonu

Gözaltı kararı verilen 114 kişiden 103'ü yakalandı.
386 üründe taklit ve tağşiş var

386 üründe taklit ve tağşiş var

​Tarım ve Orman Bakanlığı o firmaları kamuoyuyla paylaştı.
1 milyon TL'lik<br>Uber piyangosu

1 milyon TL'lik
Uber piyangosu

Taksi plakaları şaşalı günlerine geri döndü.
Hafter ateşle oynuyor

Hafter ateşle oynuyor

Darbeci general, anlaşmaya imza atmadan masadan kalktı.

4'ü mahrem 27'si astsubay

4'ü mahrem 27'si astsubay

TSK'ya sızan FETÖ'cüler tek tek tespit edildi.

İmza an meselesi

İmza an meselesi

Galatasaray Kulübü 4. transferini bitiriyor.
Doğu Akdeniz'de<br>üstünlük Türkiye'de

Doğu Akdeniz'de
üstünlük Türkiye'de

Berlin Zirvesi öncesi Türkiye yeni adımlar atabilir.
4 kilo verdi

4 kilo verdi

Sıtma olan Onyekuru'nun son hali şaşırttı.
Metro inşaatına<br>İBB engeli

Metro inşaatına
İBB engeli

Belediye şantiyeye giden yolları kapattı, çalışmalar durdu.
176 askere<br> yakalama kararı

176 askere
yakalama kararı

FETÖ'nün TSK'daki kriptolarının sızdıkları yerler tespit edildi.
'Kimliğinizi düşürmüşsünüz'

'Kimliğinizi düşürmüşsünüz'

Telefonla arayarak insanları kandıran sahte savcı ve polisler paketlendi.
Faturayı indirecek<br>7 püf nokta

Faturayı indirecek
7 püf nokta

Marmara'da 500, Doğu'da ise 750 TL'yi buldu.
Taksit sayısı<br> 3 aya düştü

Taksit sayısı
3 aya düştü

​Cep telefonu alacaklar için kritik limit belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.