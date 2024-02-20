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Karabağ’ın kurtuluşu kalıcı barış için fırsat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında Ermenistan’a mesaj verdi: Karabağ’da işgalin sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açılıyor. Ermenistan’ın uzun vadeli düşünerek stratejik bir perspektifle bu süreci değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum.

04:00 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 02:53 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karabağ'da işgalin sona ermesi ile birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karabağ'da işgalin sona ermesi ile birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Karabağ'da işgalin sona ermesi ile birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde 7 Şubat’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk resmi ziyareti için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i resmi törenle karşıladı. Ardından iki lider hem baş başa hem de heyetler arası görüşmeler yaptı. Daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan ve Aliyev “kardeşlik” vurgusu yaptı.

TARİHİ BİR ÖNEME SAHİP

Aliyev'i cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesi ile tebrik eden Erdoğan, “7 Şubat’ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk defa Azerbaycan’ın egemen topraklarının tümünde düzenlenmiş olması nedeniyle tarihi bir öneme sahiptir. Seçim sonuçlarının Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ve kardeş Azerbaycan halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Azerbaycan’ın seçim sürecinde bazı haksız uygulamalara maruz kaldığına dikkat çeken Erdoğan “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde Azerbaycan heyetinin bu sene düzenlenecek toplantılara katılımının engellenmesi yönünde alının karar karşısında tepkimizi güçlü şekilde gösterdik. Alınan karar geçersiz kılınana kadar Azerbaycan'a desteğimizi ve bu doğrultudaki girişimlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

BARIŞ İÇİN UMUT KAYNAĞI

Azerbaycan’la iş birliğinin merhum Haydar Aliyev'in işaret ettiği ‘Tek millet, iki devlet’ temelinde ilerlediğini ifade eden Erdoğan şöyle devam etti: “Görüşmelerimiz sırasında Güney Kafkasya'nın barış ve istikrarına dair atılan adımları da ele aldık. Azerbaycan iler Ermenistan arasında kalıcı barış anlaşmasının imzalanmasının bölgemiz ve dünyada barış, huzur ve istikrar için yeni bir umut kaynağı olacağı şüphesizdir.”

OMUZ OMUZA

“Bu süreçte Azerbaycan'la birlikte omuz omuza hareket ediyoruz. Karabağ'da işgalin sona ermesi ile birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması çok önemlidir. Ermenistan'ın uzun vadeli düşünerek stratejik bir perspektifle bu süreci değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Üçüncü tarafları da süreci zehirlemek yerine yapıcı katkıda bulunmaya davet ediyoruz.”

Birliğimiz güçlenecek

İsrail’in Gazze’deki katliamlarını da değerlendirdiklerini söyleyen Erdoğan, “Türk Devletleri Teşkilatı’ndaki birliğimizin daha da kurumsallaşması ve güçlenmesi için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye ordu modeli Azerbaycan’da oturdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de iki ülke arasındaki iş birliğine vurgu yaptı. Aliyev, “Kardeşimin sayesinde Türkiye yeni zirveleri fethediyor. Türkiye, bölgemizde barışın, iş birliğinin garantörüdür. 2. Karabağ Savaşı ve ondan sonra gerçekleşen antiterör operasyonunun Türkiye'nin ordu modelinin Azerbaycan'da artık tam anlamıyla oturduğunu gösterdiğini belirten Aliyev, "Karabağ'da yapılan antiterör operasyonu ülkemizin egemenliğini tasdik etmiştir" diye konuştu.

Ticaret hedefi 15 milyar dolar

İki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin ilk defa 7,5 milyar dolar seviyesini yakaladığına vurgu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “15 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma kararlılığındayız. Ülkelerimizin ulaştırma ve enerji alanlarındaki potansiyelini geliştirmemiz gerektiği aşikardır. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, esasen bunun somut örnekler arasında yer alıyor. Bu hattan en yüksek verimi alabilmemiz için yenileme çalışmalarının ivedilikle tamamlanması lazım. TANAP’ın kapasitesinin artırılması ve Hazar doğal gazının Türkiye’ye ve Avrupa’ya aktarılması bu kulvardaki önceliklerimiz arasındadır.”

3 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında, vergilendirme, veterinerlik ve yükseköğretim alanında anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in başkanlığında, iki ülke arasında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı, Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması ve Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması’na imza atıldı.


Gardaşla imzalar atıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev'den önemli açıklamalar
Gardaşla imzalar atıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev'den önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısında konuştu. İki ülke arasında, vergilendirme, veterinerlik ve yükseköğretim alanında anlaşmalara imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Karabağ zaferi ile fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması önemlidir. Ermenistan bu süreci değerlendirmeli." dedi. Aliyev ise "Türkiye bölgemizde barışın, iş birliğinin garantörüdür. Azerbaycan yalnız değil Türkiye Azerbaycan'ın yanında oldu. Bu bizim için yeterli oldu. Tarihi meselemizi savaş meydanında çözdük. Azerbaycan bu kardeşliği hiç unutmayacak." ifadelerini kullandı.


#Diplomasi
#Azerbaycan
#Recep Tayyip Erdoğan
#İlham Aliyev
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