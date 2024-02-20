Karabağ’ın kurtuluşu kalıcı barış için fırsat

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Karabağ'da işgalin sona ermesi ile birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde 7 Şubat’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk resmi ziyareti için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i resmi törenle karşıladı. Ardından iki lider hem baş başa hem de heyetler arası görüşmeler yaptı. Daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan ve Aliyev “kardeşlik” vurgusu yaptı.

TARİHİ BİR ÖNEME SAHİP

Aliyev'i cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesi ile tebrik eden Erdoğan, “7 Şubat’ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk defa Azerbaycan’ın egemen topraklarının tümünde düzenlenmiş olması nedeniyle tarihi bir öneme sahiptir. Seçim sonuçlarının Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ve kardeş Azerbaycan halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Azerbaycan’ın seçim sürecinde bazı haksız uygulamalara maruz kaldığına dikkat çeken Erdoğan “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde Azerbaycan heyetinin bu sene düzenlenecek toplantılara katılımının engellenmesi yönünde alının karar karşısında tepkimizi güçlü şekilde gösterdik. Alınan karar geçersiz kılınana kadar Azerbaycan'a desteğimizi ve bu doğrultudaki girişimlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

BARIŞ İÇİN UMUT KAYNAĞI

Azerbaycan’la iş birliğinin merhum Haydar Aliyev'in işaret ettiği ‘Tek millet, iki devlet’ temelinde ilerlediğini ifade eden Erdoğan şöyle devam etti: “Görüşmelerimiz sırasında Güney Kafkasya'nın barış ve istikrarına dair atılan adımları da ele aldık. Azerbaycan iler Ermenistan arasında kalıcı barış anlaşmasının imzalanmasının bölgemiz ve dünyada barış, huzur ve istikrar için yeni bir umut kaynağı olacağı şüphesizdir.”

OMUZ OMUZA

“Bu süreçte Azerbaycan'la birlikte omuz omuza hareket ediyoruz. Karabağ'da işgalin sona ermesi ile birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması çok önemlidir. Ermenistan'ın uzun vadeli düşünerek stratejik bir perspektifle bu süreci değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Üçüncü tarafları da süreci zehirlemek yerine yapıcı katkıda bulunmaya davet ediyoruz.”

Birliğimiz güçlenecek

İsrail’in Gazze’deki katliamlarını da değerlendirdiklerini söyleyen Erdoğan, “Türk Devletleri Teşkilatı’ndaki birliğimizin daha da kurumsallaşması ve güçlenmesi için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye ordu modeli Azerbaycan’da oturdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de iki ülke arasındaki iş birliğine vurgu yaptı. Aliyev, “Kardeşimin sayesinde Türkiye yeni zirveleri fethediyor. Türkiye, bölgemizde barışın, iş birliğinin garantörüdür. 2. Karabağ Savaşı ve ondan sonra gerçekleşen antiterör operasyonunun Türkiye'nin ordu modelinin Azerbaycan'da artık tam anlamıyla oturduğunu gösterdiğini belirten Aliyev, "Karabağ'da yapılan antiterör operasyonu ülkemizin egemenliğini tasdik etmiştir" diye konuştu.

Ticaret hedefi 15 milyar dolar

İki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin ilk defa 7,5 milyar dolar seviyesini yakaladığına vurgu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “15 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma kararlılığındayız. Ülkelerimizin ulaştırma ve enerji alanlarındaki potansiyelini geliştirmemiz gerektiği aşikardır. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, esasen bunun somut örnekler arasında yer alıyor. Bu hattan en yüksek verimi alabilmemiz için yenileme çalışmalarının ivedilikle tamamlanması lazım. TANAP’ın kapasitesinin artırılması ve Hazar doğal gazının Türkiye’ye ve Avrupa’ya aktarılması bu kulvardaki önceliklerimiz arasındadır.”

3 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında, vergilendirme, veterinerlik ve yükseköğretim alanında anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in başkanlığında, iki ülke arasında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı, Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması ve Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması’na imza atıldı.







